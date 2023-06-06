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夏季儿童多发疾病如何防治，记者采访相关专家——

让孩子度过一个健康快乐的夏天（服务窗）

本报记者 申少铁
2023年06月06日09:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　进入夏季，气温升高，孩子外出活动增加，容易出现一些疾病，比如呼吸道合胞病毒感染、过敏症等。如何防治？记者采访了中日友好医院相关专家。

　　“呼吸道合胞病毒与流感病毒类似，都是呼吸道病毒感染。”中日友好医院儿科主治医师惠秦说，呼吸道合胞病毒常年都有，容易引起儿童的上呼吸道和下呼吸道感染。对较大年龄的孩子，病毒主要影响上呼吸道，表现为发热、咽痛、鼻塞、咳嗽等；对低年龄段儿童，尤其是3岁以内的婴幼儿，病毒引起毛细支气管炎感染。对于绝大部分儿童来说，预后良好，两周左右就可以有自行缓解的趋势，前提也是在病程中不合并其他的细菌感染或者其他支原体、混合其他病原感染。

　　孩子感染呼吸道合胞病毒需要进行对症治疗。惠秦说，孩子如果出现发热，可以适当使用一些退烧药物；如果咳嗽比较剧烈，可以使用一些止咳的药物；如果伴有明显的喘息或者咳嗽，严重影响到生活质量，可以使用雾化治疗，如果婴幼儿雾化治疗效果不好，还可以使用一些静脉用的平喘药物控制喘息。

　　“呼吸道合胞病毒没有特效的抗病毒药物，重在预防。”惠秦建议，少去人多密集的地方或者比较封闭的地方，如果去医院、地铁等人流密集又封闭的空间，尽量给孩子佩戴口罩。同时，要提醒孩子勤洗手，避免手沾上的合胞病毒通过口、鼻传染。如果家里有一个孩子已经感染了，要尽量多通风，避免另外的孩子与之密切接触。

　　近期出现支气管肺炎的孩子有所增多，一些孩子需要家长帮助做雾化治疗。中日友好医院护理部副主任郑智提醒，对于能听懂、能交流的孩子，在做雾化治疗前可以对孩子进行解释、安抚，让孩子配合。做雾化治疗前不宜给孩子吃过多的食物，防止在做的过程中出现呛咳、呕吐、误吸。做雾化治疗的时间不宜过长，每次10—15分钟。在做雾化治疗期间，尽量让孩子保持坐、半坐或者侧卧，最好不要选择平躺。有些孩子哭闹或者不配合雾化治疗，可以在孩子睡着的时候做，但一定要注意孩子的呼吸是否平稳，有没有呛咳，如果一旦有呛咳，应立即停止，把孩子口鼻分泌物清除干净再做。

　　夏天蚊虫增多，一些孩子容易出现过敏症状。惠秦说，孩子因为吃了某种食物、去了某种环境、接触了某种物品，出现过敏性休克、鼻塞、呼吸困难；有的孩子出现慢性呼吸系统疾病，如过敏性鼻炎、腺样体肥大或者哮喘，反复出现皮疹、荨麻疹等，建议家长带孩子来医院进行过敏原检查，帮助孩子规避过敏原。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月06日 13 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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