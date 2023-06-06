本报北京6月5日电 （记者贺勇）近日，北京市人力社保局会同北京市教委、北京团市委、北京市工商联共同开展“高校毕业生等青年就业创业政策宣传周”活动，提高高校毕业生等青年群体、用人单位对就业创业政策知晓度，助推政策落地见效。

活动周期间，北京梳理了针对本市高校毕业生就业创业政策清单，包括就业政策企业篇、就业政策个人篇、创业政策篇等三大类8条政策。比如，用人单位招用毕业年度内高校毕业生，可申请享受最长不超过3年的社会保险补贴，现行补贴标准大约一年1.8万元。小微企业招用本市离校2年内未就业高校毕业生，在劳动合同期限内可申请享受最长不超过1年的社会保险补贴，现行补贴标准大约一年1.8万元。自2020届起，离校2年内初次就业为灵活就业的高校毕业生，可申请享受灵活就业社会保险补贴，现行补贴标准每人每月大约1168元。

在创业方面，高校毕业生可申请创业担保贷款，该创业担保贷款对象为在北京市注册经营、资信良好、有具体经营项目的小型微型企业、个体工商户、农民专业合作社、民办非企业单位等创业主体。符合条件的，最高可贷款300万元。高校毕业生也可申请一次性创业补贴，毕业年度及毕业2年以内的高校毕业生等重点群体，在北京首次创办企业或个体工商户，符合条件的可申请一次性创业补贴，补贴额度最高1万元。

《 人民日报 》（ 2023年06月06日 13 版）

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