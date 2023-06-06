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扎实推进0—6岁儿童健康管理项目——

做好儿童眼保健及视力检查服务

2023年06月06日09:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月5日电  （记者白剑峰）国家卫生健康委日前在京召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况。国家卫生健康委妇幼司司长宋莉指出，我国妇女儿童健康水平进一步提升。2022年，全国孕产妇死亡率下降至15.7/10万、婴儿死亡率下降至4.9‰、5岁以下儿童死亡率下降至6.8‰，均降至历史最低，妇女儿童健康权益得到有效保障。

　　自2009年以来，我国实施妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目，目前宫颈癌和乳腺癌检查项目已经覆盖2600多个县区市，县（区）级覆盖率超过了90%。累计开展宫颈癌免费筛查1.8亿人次，乳腺癌的免费筛查近1亿人次。通过早筛查、早诊断、早治疗，使患病妇女得到及时救治。

　　婴幼儿时期是儿童生长发育的重要时期。近年来，各地扎实做好国家基本公共卫生服务0—6岁儿童健康管理项目，对儿童开展包括体格检查、生长发育监测、疾病防治、预防伤害等方面的健康指导。2022年，国家卫生健康委办公厅印发《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南》，提出了8个方面的健康养育理念和6个方面的咨询指导要点，包括对婴幼儿的生长发育监测、科学营养和喂养、亲子交流和陪伴、生活照护指导、伤害预防、儿童常见健康问题的防控和照护等。下一步，我国将继续做好国家基本公共卫生服务0—6岁儿童健康管理项目，特别是要着力推进《0—6岁儿童眼保健及视力检查服务规范》和《0—6岁儿童孤独症筛查干预服务规范》的深入实施，不断丰富和强化儿童健康检查和咨询指导服务内涵。同时，进一步加强《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南》的推广应用，强化医疗机构专业人员对儿童养育人的科学指导。从今年开始，全国启动实施“助力乡村振兴——基层儿童早期发展项目”，在广大基层特别是农村地区推广促进婴幼儿早期发展的适宜技术，为3岁以下婴幼儿及其养育人提供婴幼儿营养喂养评估及咨询指导、养育风险的筛查、定期的健康管理随访等服务，更好促进婴幼儿健康成长。

　　近年来，国家卫生健康委会同相关部门积极推进出生缺陷综合防治，特别是推进出生缺陷防治服务的均等化，取得了积极进展。通过加强婚前保健、产前筛查和诊断等措施，重大缺陷发生率已经出现明显下降。

　　落实预防母婴传播重大公共卫生服务项目，将预防母婴传播与妇幼健康服务有机结合，在为广大孕产妇提供孕产期保健的同时，提供艾滋病、梅毒、乙肝的检测和咨询服务，为发现感染的孕产妇及所生的儿童能够尽早提供综合干预服务。经过多年的努力，目前全国孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测率均在99%以上，艾滋病母婴传播率也由未干预时的34.8%下降到3%，大幅度减少了儿童的新发感染。2022年，国家卫生健康委印发《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划（2022—2025年）》，指导全国向“消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”的目标进一步迈进。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月06日 13 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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