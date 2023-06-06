人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高校毕业生心理健康尤需关注

王寿斌
2023年06月06日08:50 | 来源：光明日报
小字号

原标题：高校毕业生心理健康尤需关注

　　 眼下正值毕业季，是莘莘学子即将完成学业告别母校的关键时间节点。大学生或将升学继续深造，或将步入社会追寻职业理想。值得注意的是，在这人生转折的重要时期，他们当中的许多人存在着以紧张、焦虑、无助、彷徨等为典型表现的“毕业综合征”，值得高度重视。

　　 因为工作关系，笔者每年都会接触一些毕业班学生，发现今年毕业班学生的心理隐患比以往更普遍，也更加复杂。究其原因，一方面是因为近几年国际形势复杂多变，国内经济尚处于温和回暖时期，就业形势比较严峻，导致许多学生为就业担忧；另一方面是因为在学历仍然备受重视的大环境下，学生及其家长对升学抱有很高的期望值，加重了学生的心理负担。而更为特殊的是，此届毕业生的三年大学生活恰逢新冠疫情，正常学业受到一定影响，常态化的线上教学也影响了同学之间的正常交往，甚至制约了必要的社会实践和人际交流。多种因素相互叠加，不可避免地造成本届毕业生心理健康问题比以往更多。近日，教育部、最高人民检察院、中央宣传部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》也指出，随着经济社会快速发展，学生成长环境不断变化，叠加新冠疫情影响，学生心理健康问题更加凸显。

　　 众所周知，心理健康是身体健康、行为健康和社会生活融洽的重要前提。促进学生身心健康、全面发展，是党中央关心、人民群众关切、社会关注的重大课题。保持心理健康，是毕业班学生今后适应新环境和社会生活的必要条件与基本需求。所以，在他们即将离开母校之际，高度重视对其开展多种形式、多种层次的心理健康教育，让他们无憾、无惑、无虑、无惧地离校，可谓非常必要。

　　 一是适时引企入校，为学生顺利就业牵线搭桥。毕业前夕，许多高校都会举办校园招聘会，鼓励学生与企业双向选择，但很多学校对学生的应聘指导和择业引导不足，导致部分学生因为不善言辞、不懂自我推介而错失良机，也有一些学生因为患得患失、举棋不定而“高不成低不就”，最终影响顺利就业。所以，只有重视应聘指导和择业引导，方能帮助学生走出因就业而造成的心理困境。

　　 二是举办专题研讨，为学生就业升学释疑解惑。行将毕业，每个学生面临的情况各不相同。有些学生因有突出技能而就业无忧，有些学生因为学业优秀升学不愁，还有不少学生却处于就业与升学两难的状态。这些学生往往会产生不同程度的心理困扰，其中部分学生无法独立解决升学就业问题而又羞于对人言说，迫切需要及时引导。学校可举办不同形式、不同范围的专题讨论，启发引导学生敞开心扉，接受老师的建议和开导。同时，老师还可从中发现不良苗头，及时开展有针对性的个别辅导和精准疏导。

　　 三是密切家校沟通，为学生心理健康排忧除患。高校毕业生的父母往往望子成龙、望女成凤，急切期待着儿女获得理想的升学就业机会。这种心理，会在很大程度上增添孩子的心理负担。俗话说，解铃还须系铃人。只有加强家校沟通，做通家长的思想工作，方能有效缓解学生毕业前的心理负担。

　　 总之，心理健康教育与服务是一项系统工程，既需要循序渐进，更需要因人施策，要求学校和老师以高度的责任感提前介入，并以卓越的智慧未雨绸缪，为学生的心灵健康一路护航。

　　 （作者：王寿斌，系苏州工业园区职业技术学院教授、党委副书记，江苏省标准化专家）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部