人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

统筹谋划 周密部署

各地综合施策全力护航高考

2023年06月06日08:44 | 来源：光明日报
小字号

原标题：各地综合施策全力护航高考

　　 2023年高考临近，6月7日起，1291万名考生将走进考场。面对高考报名人数创新高等新情况，各地各部门统筹谋划、周密部署，多措并举、综合施策，精心做好考试组织和考生服务工作，全力实现“平安高考”“健康高考”“暖心高考”。

　　精准做好考试防疫

　　 今年是实施新冠“乙类乙管”后的首次高考。此前，教育部指导各地各部门坚持科学精准防疫，精准落实“乙类乙管”等要求，完善方案预案，针对不同考生情况分类设置考场，备足备用考场和工作人员，做好考生和工作人员考前健康监测，细化防疫措施，及时发布考试防疫要求。

　　 近期，新冠病毒感染偶有反弹，针对考生进考场是否需要佩戴口罩等问题，多地疾控部门相继发出健康提示。山东省教育招生考试院要求，考生于考前3天起自主开展健康监测，有发热等可疑症状的，应立即进行核酸或抗原检测，结果为阳性的，主动联系考点所在地教育招生考试机构报备，按照相关要求在考点备用考场参加考试。并要求备用考场考生全程规范佩戴口罩。福建省教育考试院发布提醒，考生若佩戴口罩，进入考场前须将自备口罩放在考场外“非考试物品暂放处”，不得带入考场。入场后确有需要的，可向监考员提出申请，由考场提供。

　　 河南濮阳教育考试中心负责人表示，当地卫健部门向每个考点派驻了健康副主考和卫生防疫组。高考期间，各考点将严格消毒消杀,如考生在考试中出现特殊情况，可第一时间向监考老师报告。

　　筑牢考试安全防线

　　 公平公正始终是高考的生命线。近日，教育部统一公布了教育部以及各省（区、市）2023年的高考举报电话，欢迎广大考生、家长及社会各界人士及时举报反映涉及2023年高考的问题线索。

　　 高考前夕，各地公安机关已陆续侦破一批组织考试作弊案件和涉考诈骗案件。公安机关、教育部门提醒，考生切勿携带手机等电子设备进入考点考场，以免触犯考规考纪；切勿相信售卖高考试题、答案等网上信息，以免上当受骗。

　　 广东江门公安机关会同市场监管等部门对辖区通信电子科技市场、电子产品销售网点开展统一清查行动，依法收缴非法电子产品，依法查处涉嫌生产、经营、销售无线考试作弊器材等违法行为，做到对销售考试作弊器材的违法场所清查到位，所有作弊器材收缴到位，网上网下销售考试作弊器材广告清理到位，对违法犯罪人员处理到位。

　　 各地各校加强措施严防考试作弊。今年，广东全省所有考点将全面采用“2+1”入场安检模式，也就是“2次金属探测仪+1次智能安检门”，这是广东高考首次通过设置智能安检门严查手机作弊。长沙市教育考试院发布提示，所有考生在进入考室前须接受考点身份核验和两次安全检查，拒不配合的考生，监考员有权阻止其进入考室，因个人原因延误考试时间的由考生本人承担。

　　加强考试服务保障

　　 治安出行、证件补办、考场安排等考生家长关心关切的问题，直接关系到考试安全和考生发挥，也是各地加强考试服务保障的重点。

　　 为保障考生考试当天出行畅通，各地交管局优化考点周边交通组织，开启交警护航，地铁、公交设置“考生绿色通道”，“爱心送考”车队接续发力。

　　 安徽合肥高考、中考考生身份证到期或者丢失的，可携带户口簿、社保卡等证件，就近前往全市任一户政窗口办理，不受户籍所在地限制，公安机关将优先受理，优先审核签发，第一时间制证。

　　 云南昆明在全市32个高考考点各部署1台“e办通”自助服务终端，并安排专人做好操作指引等服务保障工作。广大考生可以通过“e办通”自助服务终端输入姓名、身份证号码，按提示完成本人临时身份证证明打印。海南省首次开通了“云上看考场”小程序，考生可登录微信小程序“海易办”查看所在考点考场布置图，提前熟悉入场流程。

　　 为确保考点可靠用电，湖北武汉新洲区供电公司运维部门、供电服务站所采取“5+2”不间断模式，提前对高考涉及的10千伏线路进行全面梳理、体检与夜间特巡，发现隐患及时处理，确保线路稳定运行。

　　 此外，不少学校开展丰富的活动，帮助学生考前缓解焦虑、紧张等情绪。广东开侨中学组织高三全体师生参与考前减压团建活动，同时加强对学生的心理辅导帮助，及时疏导考生负面情绪。

　　 （记者 杨飒）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部