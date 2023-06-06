原标题：各地综合施策全力护航高考

2023年高考临近，6月7日起，1291万名考生将走进考场。面对高考报名人数创新高等新情况，各地各部门统筹谋划、周密部署，多措并举、综合施策，精心做好考试组织和考生服务工作，全力实现“平安高考”“健康高考”“暖心高考”。

精准做好考试防疫

今年是实施新冠“乙类乙管”后的首次高考。此前，教育部指导各地各部门坚持科学精准防疫，精准落实“乙类乙管”等要求，完善方案预案，针对不同考生情况分类设置考场，备足备用考场和工作人员，做好考生和工作人员考前健康监测，细化防疫措施，及时发布考试防疫要求。

近期，新冠病毒感染偶有反弹，针对考生进考场是否需要佩戴口罩等问题，多地疾控部门相继发出健康提示。山东省教育招生考试院要求，考生于考前3天起自主开展健康监测，有发热等可疑症状的，应立即进行核酸或抗原检测，结果为阳性的，主动联系考点所在地教育招生考试机构报备，按照相关要求在考点备用考场参加考试。并要求备用考场考生全程规范佩戴口罩。福建省教育考试院发布提醒，考生若佩戴口罩，进入考场前须将自备口罩放在考场外“非考试物品暂放处”，不得带入考场。入场后确有需要的，可向监考员提出申请，由考场提供。

河南濮阳教育考试中心负责人表示，当地卫健部门向每个考点派驻了健康副主考和卫生防疫组。高考期间，各考点将严格消毒消杀,如考生在考试中出现特殊情况，可第一时间向监考老师报告。

筑牢考试安全防线

公平公正始终是高考的生命线。近日，教育部统一公布了教育部以及各省（区、市）2023年的高考举报电话，欢迎广大考生、家长及社会各界人士及时举报反映涉及2023年高考的问题线索。

高考前夕，各地公安机关已陆续侦破一批组织考试作弊案件和涉考诈骗案件。公安机关、教育部门提醒，考生切勿携带手机等电子设备进入考点考场，以免触犯考规考纪；切勿相信售卖高考试题、答案等网上信息，以免上当受骗。

广东江门公安机关会同市场监管等部门对辖区通信电子科技市场、电子产品销售网点开展统一清查行动，依法收缴非法电子产品，依法查处涉嫌生产、经营、销售无线考试作弊器材等违法行为，做到对销售考试作弊器材的违法场所清查到位，所有作弊器材收缴到位，网上网下销售考试作弊器材广告清理到位，对违法犯罪人员处理到位。

各地各校加强措施严防考试作弊。今年，广东全省所有考点将全面采用“2+1”入场安检模式，也就是“2次金属探测仪+1次智能安检门”，这是广东高考首次通过设置智能安检门严查手机作弊。长沙市教育考试院发布提示，所有考生在进入考室前须接受考点身份核验和两次安全检查，拒不配合的考生，监考员有权阻止其进入考室，因个人原因延误考试时间的由考生本人承担。

加强考试服务保障

治安出行、证件补办、考场安排等考生家长关心关切的问题，直接关系到考试安全和考生发挥，也是各地加强考试服务保障的重点。

为保障考生考试当天出行畅通，各地交管局优化考点周边交通组织，开启交警护航，地铁、公交设置“考生绿色通道”，“爱心送考”车队接续发力。

安徽合肥高考、中考考生身份证到期或者丢失的，可携带户口簿、社保卡等证件，就近前往全市任一户政窗口办理，不受户籍所在地限制，公安机关将优先受理，优先审核签发，第一时间制证。

云南昆明在全市32个高考考点各部署1台“e办通”自助服务终端，并安排专人做好操作指引等服务保障工作。广大考生可以通过“e办通”自助服务终端输入姓名、身份证号码，按提示完成本人临时身份证证明打印。海南省首次开通了“云上看考场”小程序，考生可登录微信小程序“海易办”查看所在考点考场布置图，提前熟悉入场流程。

为确保考点可靠用电，湖北武汉新洲区供电公司运维部门、供电服务站所采取“5+2”不间断模式，提前对高考涉及的10千伏线路进行全面梳理、体检与夜间特巡，发现隐患及时处理，确保线路稳定运行。

此外，不少学校开展丰富的活动，帮助学生考前缓解焦虑、紧张等情绪。广东开侨中学组织高三全体师生参与考前减压团建活动，同时加强对学生的心理辅导帮助，及时疏导考生负面情绪。

（记者 杨飒）

(责编：郝孟佳、李依环)