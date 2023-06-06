刁海峰

原标题：创建中国式老年教育体系

自1983年山东老年大学创立以来，我国老年教育事业发展进入了第40个年头。目前，老年教育全国各级各类老年大学（学校）已达76296所，与2017年统计的62161所相比，增加了14135所。参加学习的学员从初创时期的900余人，增至目前的2000多万人，包括远程教育注册学员1000多万人。近年来，各地老年大学的招生情况火爆，呈井喷式上涨。这说明，我国的老年教育事业越来越受到人们的重视，预计在未来的一段时间内老年大学（学校）将会进入一个快速发展的时期。

中国特色老年教育体系基本形成

老年大学已经从当初的简陋校舍或者租借场地办学，到今天宽敞明亮、设施齐全的现代化校园，构建起了省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）五级办学网络以及以企业、军队、高校、民间及养老机构等办学为补充的老年教育体系。

我国老年大学（学校）的办学性质主要以政府办学为主，办学层次以县级以下办学为主，形成了省、地级市、县（市区）、乡镇（街道）、村（居委会）均有老年大学（学校）的全方位、多层次、多形式的老年教育机构网络，达到了《老年教育发展规划(2016—2020年)》中“全国县级以上城市原则上至少应有一所老年大学”的要求。

经过40年的发展，我国老年教育已经形成了具有15大门类、61个专业、298门课程的较为完整的教学体系。中国老年大学协会推出了《培育和树立积极老龄观》等5本通识类教材，指导各地老年大学不断丰富课程类别，深化老年人学习特点研究，加大特色课程建设和区域特色文化挖掘，全方位、多层次、多学科、多功能、开放式的老年教育立体课程体系已基本形成。

课程是实现老年教育办学目标的主要载体，是对教学各个环节的综合规划。我国多数老年大学（学校）开设的课程大致可以分为五类：休闲艺术类、养生保健类、生活应用类、语言文化类和信息技术类。

近年来，各地老年大学把课程建设作为学校发展的生命线，把满足老年人日益增长的文化需求作为基本遵循，在推进课程供给侧改革上持续发力。

与课程建设相匹配的是老年教育师资队伍建设。全国各省市的老年大学（学校）积极采取措施，扩大老年教育师资队伍规模，优化队伍结构；提供各类培训机会，提升师资队伍水平，加快打造一支结构合理、数量充足、素质优良，专兼职和志愿者相结合的教学和管理队伍。

推动老年教育规范化、优质化

近些年，我国老年教育标准化创建工作启动，开展全国示范校标准培训和达标评审认证工作，完善老年大学相关团体标准。现申报老年大学标准示范校的有400多所，有效推动了老年教育向高标准、高质量发展转变。同时积极探索老年大学“康养游学”一体化融合发展新模式，打造老年大学“游学养”品牌项目。

从去年以来，各地老年大学准确把握积极老龄观、健康老龄化教育的学习内涵；组织开展专题学习，如人口老龄化国情教育、老龄政策法规宣传教育；组织开展各类文化艺术、体育健身、交流讲座、展演、赛事等活动，引导广大学员积极看待老龄社会、积极看待老年人、积极看待老年生活、积极看待生命全周期健康状态，争做新时代“有作为、有进步、有快乐”的“三有”老人。

如今，人口的加速老龄化带来老年教育需求的快速增长。人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的体现，也是今后较长一段时期我国的基本国情。

2021年11月，中共中央、国务院出台《关于加强新时代老龄工作的意见》，首次在中央文件中明确将老年教育纳入终身教育体系，推动扩大老年教育资源供给、加强学科专业建设与人才培养、编写老年教育相关教材、搭建老年教育资源共享服务平台等，全面加强老年教育建设。

面对老年人精神文化需求及学习需求十分旺盛的情况，多地出现“一座难求”的现象，各地老年大学（学校）采取多种措施，有效扩大招生覆盖面，让更多老年人享受到老年教育发展成果。他们的普遍做法是，调整招生政策，借助技术手段实现网络招生与管理以及推动办学向基层延伸。

今后发展老年教育，需要各方齐心协力。国家要加强顶层设计，描绘老年教育蓝图，各地出台地方规划，突出区域发展特色；地方要制定法规条例，保障老年教育有法可依。行业内开展标准化建设，推动老年大学规范化发展，办学格局多元发展，提升资源整合能力。在课程建设上，要多元也要兼顾个性，教学走向规范化和优质化，推动教师队伍建设取得成效，师资规模和质量稳步提升。

（作者：刁海峰，系中国老年大学协会常务副会长）

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