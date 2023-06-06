原标题：老年大学准备好了吗

北京魏公村东南角，是国家老年大学所在地。从双井到魏公村这条线路，退休后的熊应进每周五都要走一次，即便是跨过半个北京城，也乐此不疲。因为这一天，她可以不用管家务，“完全享受自己的时间”。

上老年大学，到底学些什么，哪些课程最受欢迎，老人们最看重什么？近半个月来，记者前往多所老年大学，观察老人们的学习状态，与学校教师探讨他们面临的困难，试图讲述出老年大学里的故事。

渴望新事物 更渴望陪伴

今年3月，以国家开放大学办学体系为基础，国家老年大学正式挂牌成立。

记者到访国家老年大学时，天空正下着小雨。一楼大厅人流络绎不绝，电梯要等两轮才能上去。电梯里，老年大学的学员们相互打招呼，讨论着“家庭作业”的完成情况。一位穿着蓝色外衣的学员走出电梯，正巧碰到老师，对老师说：“可得给我们多讲几次，我老是记不住。”

老年大学的教室设置在五、六、七层。一层近百米长，舞蹈室、绘画室等各类型教室分列两边，教学区域经过适老化改造，厕所、休息处安有扶手。教室不大，但都很现代化。

教室里摆放着可活动座椅，中部挂着两台电视屏幕，坐在后部的学员也能够看清楚。

这是熊应进上老年大学的第三个年头。这次，她报了两个班，写意山水画和摄影课，“好不容易抢到了名额，姐妹们都羡慕我”。

“画竹子，也有章法，讲究疏密深浅，高低错落。”国家老年大学的书画课教师马恩甫，点评着学员们上一周的作品。

十来幅作品，挂满窗边，光线透过宣纸照进来，作品用笔、纹理清清楚楚。熊应进指着同学的作品，对记者说：“马老师点评得很客观，不管你有没有基础，他都鼓励大家多动笔。”

讲台下，有的学员在做笔记，有的举起手机录下视频，也有学员发问用笔的方式，甚至如何选纸、选墨等问题，现场气氛轻松。

底下20来个学员，坐得满满当当，其中不乏满头白发的老人。

这节课的最后，马恩甫现场教学，示范了梅花和牡丹的画法。学员们沉浸其中，“拖堂”20分钟后，意犹未尽。下课后，两个学员迅速走上讲台，在和老师商量后，将两幅作品借走，回家临摹。

老年大学的一节课时间约为90分钟。上午下午各安排一课时，时间宽松。课间学员们在走廊里聊天、休息，气氛融洽。

记者到访当天的课程安排是，上午为相机摄影技巧初级班、写意花鸟画中级班、太极扇初级班，下午为人像摄影技巧初级班、潮流手工和文化创意班、声乐初级和模特初级班。

国家老年大学教务人员王宇建议记者周一再来体验，“那天的课，更好玩儿，有手机短视频制作和智能手机应用，部分内容在线上直播。”

王宇正是手机短视频制作的教师，“内容要尽量简化，教他们多操作几次。要换位思考，要耐心细致，要慢条斯理，这是与老人相处时的沟通技巧”。

午间休息，一位白头发老奶奶，想让王宇看看手机短视频为何无法保存。王宇花了十来分钟，帮她解决后，老人家把手机稳稳地揣进了小挎包里，满意地走出了办公室。

“比起学会一两项使用手机的技巧，其实，他们更需要的是陪伴。”王宇的课堂上，曾出现过89岁的学员，“他完全能跟得上教学进度，每次的任务都完成得很好。”

在国家老年大学里，学员们拥抱新事物，学习新知识，忙得不亦乐乎。

多元社会力量办学 课程不“老”

2016年，国务院办公厅发布《老年教育发展规划（2016—2020年）》提出，到2020年，全国县级以上城市原则上至少应有一所老年大学。

中国老年大学协会的消息显示，截至2023年4月，全国各级各类老年大学（学校）已达7.6万所，参加学习的学员2000多万人。省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）五级办学网络体系已经形成。

目前，我国老年教育办学主体有党政部门、开放大学系统和社区教育系统、全日制高校、国有企业和民营企业，还有社会组织和养老机构。

一个周三，记者跟随中国人民大学志愿者徐鹏贺，前往某部委机关老年大学。这是徐鹏贺和同学第三次来教课了，“志愿者们都愿意来”。

这次他教的是智能手机的使用，告诉学员如何用手机软件订酒店。徐鹏贺说：“大部分学员都能跟上节奏，遇到了问题，也会提问。”

一位八十多岁老爷爷，让徐鹏贺印象深刻。这位学员每次都坐在第一排，本节课的后半段，他还在对照着笔记，复习此前的内容。

记者调查发现，多元的办学主体所支撑起来的老年大学数量巨大，但可容纳的学员数量依然有限。资源供给和市场需求之间的缺口，也为社会机构创办老年培训班提供了机会。

在北京达官营附近一所民办老年大学，场景同样火爆。

这家老年大学位于写字楼11楼，下午的模特时装课还未开始，教室里便热闹起来。十几位学员，统一着白色T恤衫，准备训练。几乎同时，从另一间教室里传来二胡声，七八个学员正跟随老师练习。

招生老师温艳（化名）介绍，该机构的任科教师均为专业院校毕业，所提供课程多达20余种。一般来说，10节课费用为1299元，班级容量为16人。温艳一再强调，“先到先得”。

“在征集许多学员意见后，我们正准备开设更多新班。”温艳给记者提供了一张新课表，除了传统的朗诵、绘画和舞蹈课程，还列有“京剧10人小班”“竹笛二级”“非洲鼓”等课程。

不少来访者都惊叹，老年大学课程可一点儿都不“老”。

有调查显示，对于课程内容（多选），76%的人选择娱乐休闲类课程，30%左右的人选择生活技能类、健康保健类课程，20%左右的人选择信息技术类、家庭生活类、公民素养类课程，另外还有4%的人选择学历文凭类课程。

根据《中国老年教育发展报告（2019—2020）》显示，得到老年学员选课排名前十的课程分别为：声乐、合唱、太极拳、摄影、养生、钢琴、民族舞、国画、书法、美术。

“老年大学的课程设置需要根据老年人的特点进行调整。”上海老年大学副校长王敏说，“要重视老年人的兴趣爱好和实际需求，开设涉及老年人生活、保健和社交等方面的课程。课程的难度要适中，讲解方式要简单易懂，同时尽可能将现代信息技术与老年教育深度融合。”

上海老年大学课程基本稳定，但微调一直持续。2023年3月的课程中，有“‘网红’制剂虽好，莫随意使用”和“数字新朋友：网络防诈”两节公开课。

王敏强调，除了适需性课程，老年大学还要开设一些引领性课程，紧密结合国家政策及社会发展趋势，帮助老年人通过学习融入社会，跟上时代发展，成为主动学习者和健康生活者。

办学经费掣肘 师资水平有待提高

国家老年大学在教育教学、技能培训、社会服务等水平上首屈一指，却很难代表全国整体水平。

刊发在2022年10月《成人教育》的《我国老年大学空间分布的省际差异与相关性分析》一文显示，江苏、山东、四川、上海均有超过300所老年大学，除四川外其余省市均位于东部沿海地区，在平均数以下的省份共计19个，西藏、宁夏、海南、青海的老年大学数量不足20所。

“东西部地区的经济发展水平和老年群体的分布都有所不同，这是差异产生的根本原因。”王敏表示，西部地区老年人的需求和权益也不容忽视。可通过增加政府投入和社会组织参与等方式加快西部地区老年大学的建设，还要充分发挥老年远程教育的优势，将东部地区老年教育的数字化优质资源输送到西部地区。

但数字化手段，难以解决所有问题。“在大部分地区，老年大学办学经费面临掣肘。”北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授朱耀垠，长年研究老年教育。他总结，老年大学办学经费呈现“三多三少”特征：经济发达地区经费投入相对多，欠发达地区投入相对少；中心城市投入相对多，偏远地区投入相对少；县以上老年教育机构经费投入相对多，县以下基层老年教育机构经费投入相对少。

朱耀垠分析：“目前，老年大学没有专项财政经费，绝大部分老年教育机构没有稳定的财政资金渠道，有老年教育专项经费的，大多在终身教育、社区教育、干部教育经费中统筹解决。老年大学的学费标准偏低，国家发改委的收费目录里没有老年教育的科目，每人、每门课的收费标准普遍在100~200元之间，热门课程大多只有300元。另外，存在社会捐赠渠道不畅等问题。”

“要落实各级财政的支出责任。”朱耀垠建议，把老年教育纳入国民教育体系，把老年大学和基层老年学校办学经费纳入财政预算，设立老年教育专门科目，确定人均拨付标准和每年增幅以及各级财政的负担比例。同时，加强老年教育与社区教育融合发展，将基层党群工作、社区教育、市民活动、养老服务和民生实事等方面的财政经费合理用于老年教育。

在朱耀垠看来，“要扩大社会资金资源投入。对于民间资本投资建设老年大学，按投资公益事业对待，探索相应的激励政策以及与政府合作的有效方式”。

“发展市场化的老年课程，是对老年教育的有益补充。”复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶认为，市场化的老年课程更加方便可及，更具灵活性，可满足高层次、个性化的老年教育需求，有利于多角度、多渠道、多形式去解决老年教育面临的问题。

据了解，上文提及的某部委机关老年大学曾四处联系老师授课，最后才找到了中国人民大学志愿者协会的同学们。双方合作开设线上课，收到了不错的反馈。于是，线下授课活动也陆续展开了。

记者在采访过程中发现，各类老年大学中的师资以兼职为主，志愿服务和全职教师只占少部分，师资是老年大学绕不开的话题。

3月，国家老年大学挂牌成立时，教育部部长怀进鹏表示，普通高校、职业院校要为老年教育提供服务。

“老年教育是比较灵活的教育类型。如果使用全职老师面临困难，就应该发展社会资源，尤其是吸引志愿者资源参与其中，动员低龄、健康、有知识文化的专业人士，补充到老年教师队伍里面。”吴玉韶坦言。

“应拓宽师资来源渠道，鼓励各行各业优秀人才到老年大学任教或从事志愿服务。”朱耀垠建议，尤其是允许并鼓励各级各类学校的在职教师在不影响本职工作的前提下，到老年大学兼职、任教；允许高校艺体医学类学生在不影响学业的前提下到老年大学实习、任教，并取得合理报酬。

国家老年大学正着手加强专兼职教师队伍建设和培训。王宇介绍：“我们将建设老年大学师资库，提供统一的培训，并逐渐建立一套准入制度，把老年教育师资队伍逐步规范化。”国家老年大学实施的“银龄教师行动计划”，就是鼓励退休教师、职工和干部、老科技工作者和能工巧匠、有专长的学员参与国家老年大学的教学和管理。

对于全面提升老年教师师资水平，朱耀垠建议，探索建立老年教育师资认证、准入制度，普及岗前培训，加强对老年大学教师进行老年教育学、老年心理学、老年教育教材教法等培训。同时，还要丰富师资共享交流平台，建设立体化的老年教育资源库，将老年教育师资库纳入其中。

（记者 陈鹏 通讯员 丁弋原）

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