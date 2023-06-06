原标题：清华大学成立秀钟书院

5日，清华大学秀钟书院成立仪式暨书院院长聘任仪式举行。书院将按照学校实体机构运行，聘请清华大学环境学院教授胡洪营担任院长。

清华大学校长王希勤指出，清华大学始终心怀“国之大者”，践行为党育人、为国育才的初心使命，深入推进本科教育教学改革，在书院建设中完善通专融合的本科教育体系、探索本研贯通的培养模式。秀钟书院致力于培养全球绿色发展的引领者，将有力推动可持续发展急需跨学科领域的交叉和融通，突破以专业为基础的知识传授模式，培养可以应对未来挑战的新型人才。

胡洪营表示，秀钟书院以促进人与自然和谐共生、造就全球绿色发展的引领者为使命，致力于培养深植人类命运共同体情怀、深入理解社会与自然的相互关系、掌握解决全球可持续发展面临的重大挑战的跨学科知识、系统思维能力强、科技创新能力突出的复合型拔尖创新人才。“基础宽厚、工管融通、多元胜任”是秀钟书院的培养特色。书院学生将掌握数学、物理、化学、生态、人文、社会、信息与大数据、资源、能源、环境等学科的基础理论和工程学、管理学与经济学等多学科交叉融通的专业知识，具有成为科技创新领导者、绿色产业开拓者和全球治理推动者应具备的多元素质。

据介绍，秀钟书院今年开始招生，将在全校范围内聘请由院士名师领衔、知名教授组成的顶尖学者担任学生导师。设置能源与气候变化、资源利用与循环、生态环境与健康、可持续城市与设施等多学科深度交叉融通的培养方向。

（记者华凌 通讯员段颖）

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