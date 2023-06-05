为深入贯彻落实党的二十大精神，加强职教教师队伍建设，营造全社会关心关注职教教师队伍的良好氛围，6月2日，教育部举办“铸教师之魂 造良匠之师——2023年全国职业院校优秀教师事迹报告会”。

甘肃钢铁职业技术学院吕杰、山西机电职业技术学院李粉霞、重庆工业职业技术学院谭大庆、渤海船舶职业学院万荣春、武汉市旅游学校马丹分别以《向前，向前，再向前》《职教之路桃李芬芳》《我们都有光明的未来》《在时代江海里乘风破浪》《每一颗星星都期待被点亮》为题，围绕自身经历，就职业选择、执教经验及职业教育的未来等方面作了报告。

报告会前，教育部党组书记、部长怀进鹏亲切接见了12名报告团成员，对巡回宣讲活动和报告团成员的先进事迹给予高度肯定。

怀进鹏指出，宣讲团成员用一堂行走的思政大课，向广大师生展现了新时代职教教师的奋进之貌，增强了广大师生办好职业教育的坚定信心和走好技能报国之路的坚定意志，同时也向行业企业，向社会各界展现了职教教师的风采和职业教育的魅力。聚是一团火，宣讲团要形成职业教育的靓丽风景线；散是满天星，要把巡回宣讲的优秀经验做法带到各地各校，持续推动巡回宣讲活动，动员和号召更多优秀教师参与到职业教育建设中，为加快构建现代职业教育体系、建设教育强国提供坚强师资保障。

怀进鹏强调，发展职业教育要把人才培养和区域经济发展有机结合起来，以更好的推进经济社会与人才培养双轮驱动，实现人的全面成长和经济社会的更好发展。要通过推进国家和地方的政策支撑，形成人人尊重职业教育的良好氛围，更好推动教育支撑引领经济社会发展，为推进中国式现代化贡献强大教育力量。

据悉，宣讲团于5月22日至6月2日期间，先后深入10个省份开展巡回宣讲，宣讲活动受到了各大媒体和社会的广泛关注，各地反响热烈，有力营造了社会各界广泛关注职业教育、关心职教教师队伍建设的良好氛围。（孙竞、实习生郑舒怡）

(责编：李依环、熊旭)