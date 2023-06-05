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曾天山：多主体发展职业教育 共建技能型社会

郝孟佳 实习生余睿婕
2023年06月05日09:51 | 来源：人民网-教育频道
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“职业教育不仅面向国内产业发展，同时也面向经济双循环，面向‘一带一路’，面向民心沟通，面向促进世界经济复苏和人类命运共同体建设，在培养大国工匠、解决国家‘卡脖子’问题上发挥着重要作用。”教育部职业教育发展中心副主任曾天山日前接受人民网专访，就我国职业教育发展的热点问题进行了解读。

在制度层面为职业教育保驾护航

2022年5月1日，新修订的《中华人民共和国职业教育法》（以下简称《职业教育法》）正式实施，这是该法自1996年颁布26年以来首次大修。

“新修订的《职业教育法》将诸多重大改革举措上升为法律条款，体现了党和国家对职业教育工作的强力支持，为职业教育高质量发展提供了坚实保障，为广大职教人增强了底气、指明了方向、提振了信心。”曾天山在去年出版的《<中华人民共和国职业教育法>导读》中提到。

曾天山认为，《职业教育法》的修订反映了国家在治理体系和治理能力上的进步，是依法治国、依法治教的体现，也是中国教育现代化的发展。《职业教育法》是长远性和长期性的制度建设，从制度层面保证了职业教育持续发展，明确了职业教育的定位方向。

“职业教育的发展，一方面源于党和政府的重视，一方面源于职业教育人的努力，还有一方面是依法治教的成果。” 曾天山说，新《职业教育法》的内容更丰富，工作重点更清晰，也更加适合现代职业教育的高质量发展需要。

推动高等教育、职业教育协同发展

“要运用系统思维推动高等教育和职业教育协同发展。”在曾天山看来，有了高等教育的加持，就能让职业教育的基础更扎实、体系更完整，解决职业教育“长个子”培养高技能人才的问题；职业教育也能为高等教育开拓发展领域，为学生提供职业素养、职业技能等方面的支持，掌握知识在不同场景的应用，增强就业创业能力。“高等教育与职业教育互通有无、各取所需，才能培养新时代需要的高素质人才。”

2019年1月，国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》指出，职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。“优化职业教育的类型定位，就是要凸显职业教育侧重技术教育的类型特色。”曾天山认为，不能将知识教育和技术教育截然分开，要融合发展，让知识教育里有技术，技术教育里有知识，达到能想会做、知行合一。“过去职业教育内容主要是技能培训，培养的是技术工人，而现在要求培养手脑并用、精技术懂经营会管理的高素质复合型技能人才，培养大国工匠和高技能人才。”

“发展职业教育的目的之一就是积极建设、加快建设国家重视技能、社会崇尚技能、人人学习技能、人人拥有技能的技能型社会，推动 '人人皆学、处处能学、时时可学'的学习型社会深入发展，是落实党的二十大报告关于'建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国'的战略部署。”曾天山认为，我国技能人才的数量和质量与产业转型升级的需要存在不小差距，高技能人才占比与发达国家存在一定差距，因此要构建面向人人的职业教育体系，提高全民技能素养，培养造就更多大国工匠、高技能人才等国家战略人才，为构建全民终身学习的学习型社会和学习型大国服务。

校企社多主体推动职业教育发展

在职业教育的培养主体上，曾天山提出，要发挥多主体办学的作用，在政府统筹下各有侧重，调动企业、行业和社会积极性共同发展职业教育。他认为，企业办学的优势在于可以更好地进行产教融合，同时也要发挥行业的牵引作用，规范行业技术教育标准。“政府办学是我们国家的制度优势，在发挥政府办学主导作用的同时，学校要主动适应社会发展开放办学，寻求多方支持。让学校感受到企业参与办学的价值，让学校成为企业离不开的合作伙伴，这样才能形成可持续发展的良好办学格局。”

发展职业教育也离不开高质量的教师队伍。“古话说，‘师傅领进门 修行在个人’，但我们也说‘名师出高徒’。我们希望双师型教师不仅要能说会做，还要善于引导。”曾天山认为，职业教育对教师的要求不同于普通教育的教师，要建设职业教育的“双师型”队伍，重在推进教师技师化（能够懂行上手）、技师教师化（能够因材施教），把两支队伍的特长融合起来，不拘一格，能者为师。

讲好职教故事 破除刻板印象

在谈到当前社会中存在的对职业教育的偏见时，曾天山提出，应该加强对职业教育的正面宣传，讲好职教故事，破除公众对职业教育的刻板印象。他介绍，职业教育在体量上占了高中以上教育的半壁江山，在升学方面也已经打破了天花板，在本科教育甚至研究生教育上都有发展空间。

“普通高校有‘双一流’，职业教育有‘双高’学校，国家还在扎实推进‘达标工程’，规范化、制度化地提升中职学校的办学质量，建设一批优质学校和优质专业，夯实中职学校在整个职业教育体系的基础地位。应该加强对职业教育体系的全面宣传，不仅要介绍优质学校，也要宣传改变面貌的薄弱学校；不仅要宣传大国工匠典型，也要宣传兢兢业业的普通劳动者代表，让职业学校的学生“有学头、有盼头、有奔头”。

让职业教育“走出去” 打造中国新“教育名片”

当前，中国已经建成世界规模最大的职业教育体系。曾天山认为，技术是国际性语言，是大家都需要的，职业教育在出海和国际化上具有天然优势。

“职业教育最具优势的地方就是学校跟着企业走，技能跟着产能走，这既是承接先进技术的一种方式，也是推动人才本土化的重要举措。做好鲁班工坊等职业教育品牌项目，既是一张抢手的中国教育名片，也是一张亮丽的大国外交名片。”曾天山说。

(责编：李依环、熊旭)

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