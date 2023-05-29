生态文明一体化育人展示与交流活动现场

人民网北京5月29日电 （记者林露）近日，“聚焦生态文明素养 探索一体化德育路径”生态文明一体化育人展示与交流活动在北京市第九中学举办。活动现场，金顶街第二小学和北京九中分校分别呈现了一节班会课和四节学科课。五节课从多个角度聚焦对麋鹿物种的保护，引导学生关注生物多样性保护，树立人类与自然和谐共生的理念。

北京九中教育集团理事长、九中校长林乐光表示，集团广大学子心怀热爱，肩负使命，正日益成长为生态小使者，为美丽中国建设发声、为人类永续发展尽力。“未来，我们将进一步拓宽一体化德育路径，推进育人方式创新，推动学校和集团教育事业高质量发展。”

北京青年政治学院党委书记、北京市学校德育研究会副会长杨志成说，北京市石景山区在推进一体化德育工作中形成了三个突出特色：一是依托集团开展工作，通过优质学校带动，促进集团各校均衡发展；二是通过主题贯通的方式实现一体化德育体系建立，以主题为核心，贯通学段做好探索实践；三是通过一体化德育实现德育与学科课程一体化，促进德育与教学的深度融合。

北京市石景山区教委主任李秀兰表示，生态文明一体化贯穿幼小初高全学段，融合学科、活动、实践、文化，路径清晰，具有系统性。“活动紧靠地域特点，全员化参与，生态文明已成为师生、家长、社区的共识，形成合力，必将促进生态文明素养的不断提升。”

“幼儿生态保护时装秀”表演现场

此外，九中教育集团所属的首钢幼教金顶街园等幼儿园的孩子们上演了精彩的“幼儿生态保护时装秀”。他们身穿利用生活废弃物品精心制作成各种造型的服装，巧妙传递出了“变废为宝”的环保理念。歌谣表演《绿色石景山》也为孩子们上了一堂生动的争做环保小卫士、友爱相伴小动物的课程。

会后，九中师生邀请在场人员共同参与一年一度的校园环保义卖活动。据悉，义卖所得将用于捐赠，以促进北京市石景山区环境保护事业发展。

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