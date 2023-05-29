活动现场。人民网记者 李依环 摄

人民网北京5月29日电 日前，北京市大兴区举办深度学习教学改进项目实施交流会，主题为“基于深度学习的跨学段联合教研”，来自北京、河北等地的中小学校长、一线教师等400余人现场参会。

会上，北京市大兴区委常委、宣传部部长仲伟功提出三点希望：一是加强组织和领导，推动党建工作与教育教学工作深度融合；二是加强研究和指导，充分发挥教研部门的专业支撑作用，切实提高教师的教学研究能力和课堂教学水平；三是加强实践和反思，以深度学习项目为契机，提升校本教研的质量。

据悉，2022年，北京市大兴区启动“深度学习教学改进项目研究基地”，大兴一中、兴华中学等首批13所实验校加入。“回顾过去的一年，大兴区‘深度学习教学改进项目研究基地’顺利建成；在课程教材研究所专家的悉心指导下，项目有序推进，效果初显。”北京市大兴区政协副主席、区教委主任、区政府教育督导室主任赵建国表示。

对于今后继续推进深度学习项目，赵建国提出三点要求：一是持续统筹，科学推进，坚持高标准；二是持续研究，抓深抓实，坚持高效能；三是持续总结，实践落地，坚持提质增效。

北京市大兴区教师进修学校（海淀进校大兴分校）执行校长申军红对大兴区深度学习教学改进项目进行阶段总结。关于项目的推进策略与实施方式，她提出，要搭建理论学习、案例研发与问题破解“三维架构”，采取教研课程全面推进、工作坊专题研讨策略，进行机制创新，强化区校联动团队研究等。

在课例展示与研讨环节，北京市大兴区兴华中学教师王颖涛、大兴区教师进修学校（海淀进校大兴分校）数学组组长杨林军分别进行了课例展示、经验分享。北京师范大学教授易进、北京市海淀区教师进修学校数学教研员黄延林进行了点评。

活动当天，大兴区新源学校、大兴区兴华中学小学初中部、北京教育学院附属大兴实验小学、大兴区第一中学、大兴区兴华中学高中部，还分别开设语文、数学、英语、文综、理综五个分会场，1200多名教师现场参会学习。（李依环、实习生张婉柔）

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