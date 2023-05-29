人民网北京5月29日电 （记者郝孟佳）北京市职业教育产教融合推进会暨2023年职业教育宣传月启动仪式27日在北京信息职业技术学院召开。今年，北京职业教育宣传月以“技能：让生活更美好”为主题，在各区各校广泛开展主题教育宣传、职业教育资源服务、促进产教深度融合、宣传职教榜样典型、举办职业技能大赛等活动。

会议现场。主办方供图

北京市副市长刘宇辉强调，要深入学习贯彻党的二十大精神、扎实推进北京职业教育高质量发展，牢固树立技术技能人才也是国家战略人才力量的人才观，深化职业教育供给侧结构性改革，将“职业教育、高等教育、继续教育”系统谋划、一体推进、协同创新；要深化现代职业教育体系改革、打造市域产教融合新范式，牢牢把握首都城市战略定位，深入推进产教融合校企合作，培育和认定更多产教融合型企业，积极开展产教联合体和行业产教融合共同体建设；要加强组织保障、全面构建现代职业教育高质量发展的良好环境，把政治建设摆在首位，深入调查研究，加强战略谋划，加强政策供给，充分发挥北京市职业教育工作联席会议制度，大力弘扬工匠精神，营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围。

教育部职业教育与成人教育司副司长林宇充分肯定北京以“首善”标准推动职业教育改革取得的成绩，对北京现代职业教育高质量发展提出了期望和要求。他强调，要深刻领会党中央赋予职业教育的战略使命，全面把握职业教育体系建设改革的重大部署，立足“三服务”、统筹“三协同”、推进“三融合”，探索省域现代职业教育体系建设新模式，建设市域产教联合体和跨区域的行业产教融合共同体，突出战略引领，彰显地方特色，加强协同创新，用新机制推动职业教育体系建设改革。

会议现场发布了北京市职业教育产教融合重点项目，9家企业与北京职业院校现场签约，200余项集成电路、生物医药、智能制造、现代服务业等领域的校企合作项目在职业学校落地，全市首个市域联合体-经济技术开发区集成电路产教联合体正式成立。

据了解，北京信息职业技术学院、北京劳动保障职业学院和北京交通运输职业学院与相关领域龙头企业合作，作为首批试点校实施“入学即入职、学习即上岗”培养模式，将企业招工和学校招生融为一体，学生入学后获得学生和见习职工双重身份，校企一体招生、共同培养、双基地训练，毕业后即可直接转为正式员工，达到学生入学即入职、学校招生即就业、企业招工即培养的三赢目标。

此外，现场还发布了一批职业教育服务国际产能合作和中国企业走出去项目，展示职业教育赋能乡村振兴成果，开展“我为职教代言”活动，三位全国劳动模范、北京大工匠现场讲述成长故事，100余位劳模工匠通过视频方式为北京职业教育代言，展现北京职业院校师生风采。

(责编：李依环、熊旭)