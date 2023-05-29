本报记者 史一棋

“我家孩子刚上小学二年级，前几天和同学发生口角，竟然开口说脏话。在场的老师很意外，赶紧打电话通知我。”广东汕头市读者陈莉一直很注意培养孩子的文明行为，家庭和学校也没有人说脏话，她觉得很奇怪。

不久后，陈莉发现，孩子喜欢在一些弹幕视频网站看视频，有的博主在视频中偶尔会冒出几句脏话。“孩子不明白哪些是脏话，只觉得有意思，有样学样，就学会了。”陈莉说，一些比较火的视频还有网友发送弹幕，每当博主说脏话时，弹幕上也会重复。“这相当于强化了孩子对脏话的印象，只要看到那段视频，想忽略脏话都难。”陈莉说。

记者登录多个视频网站，发现一些粉丝量不少的知名博主都存在说脏话的情形。他们中有的是视频网站的签约博主，有的说脏话的视频甚至还被选为热门视频。

据了解，很多视频网站的视频都来自博主原创。博主制作的视频需要经过审核才能由网站发布。记者找到一家视频网站创作中心发布的《社区公约》，其中明确列举了网站禁止发布和传播涉及未成年人不良行为导向的各项内容，并将粗口归为未成年人不良导向一类，会危害或影响未成年人身心健康。而说脏话的视频竟然能审核通过，说明视频网站的审核机制存在漏洞。

对于个别博主在视频中说脏话、爆粗口的原因，武汉大学新闻与传播学院副教授欧阳敏表示，一方面可能是他们在生活中养成了说脏话的习惯，一时改不了；另一方面则是为了博取关注，吸引流量。“有的博主存在错误认识，认为说脏话是特立独行、彰显个性的表现，并希望引起更多人的关注。但实际上，这只不过是一种很低俗的投机行为。”欧阳敏说。

陈莉与孩子沟通后发现，孩子和同学说脏话只是觉得新奇、有趣，“说些别人不知道的新词，很酷”。对此，陈莉认为学校和家庭应当联合开展有针对性的教育，尽早告诉孩子说脏话的不良影响，“让他知道脏话不但不酷，反而是低俗的、对身心健康有害的，不该挂在嘴边。”

粉丝量较大的博主在视频中说脏话，之所以引起未成年人盲目效仿，视频弹幕起了很大作用。对此，欧阳敏表示，未成年人在生活中说脏话容易及时纠正，但对视频弹幕则很难实时监督，视频弹幕不应该成为监管审核的盲区。

欧阳敏提出，为治理未成年人学视频博主说脏话的现象，视频弹幕网站应该将监管责任落到实处：按照《社区公约》加强视频审核，包括对博主上传原创视频的审核，以及对视频弹幕内容的审核。一旦发现说脏话、爆粗口，应及时下线、删除相应视频。对产生恶劣影响、情节严重的博主，可采取账号封禁等从严处罚措施，将对未成年人的不良影响降到最低。

“弹幕视频网站可以针对上述现象建立奖励制度，在视频播放页面设置举报选项，将‘不文明用语’作为单独一项。”欧阳敏建议，一些粉丝量大的博主应该从自身做起，抵制说脏话行为，可以联合发表倡议，在弹幕视频网站内部形成一种说脏话可耻的氛围，合力建立良好网络环境，全力护航未成年人健康成长。

（韩袁紫阳参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 08 版）

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