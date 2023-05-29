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“世界教育论坛2023年度峰会”在香港举行

2023年05月29日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报香港5月28日电  （记者陈然）“世界教育论坛2023年度峰会”26日在香港举行。各地专家学者和青年领袖代表等与会嘉宾聚首一堂，就教育改革与经济可持续发展方向等话题进行深入探讨。

　　为期两日的峰会由世界教育论坛主办，以“国际教育的变革力量，让世界更美好”为主题。与会人士表示，应以全球视角和中国方式培养学生的企业家思维、软实力和人工智能思维，以应对不断变化的全球经济和创新技术发展所带来的挑战和机遇。

　　香港特区政府政务司副司长卓永兴出席峰会并致辞表示，教育是经济和社会进步的基础，欢迎世界各地学生到香港学习、进行学术研究和参加交流活动。特区政府正在努力扩大人才库，以便抓住国家“十四五”规划和粤港澳大湾区建设带来的巨大机遇。香港拥有众多高等院校，加上中西文化交汇的特色等优势，有助吸引世界各地人才到来。

　　世界教育论坛香港筹委会主席施熙德表示，世界教育论坛作为一个国际平台，旨在推动各界领袖和商界人士就教育和劳动力的未来进行深入对话，并在教育系统现代化方面发挥催化作用，使新一代能更好地做好准备，应对快速变化的世界。

(责编：郝孟佳、李依环)

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