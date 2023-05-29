原标题：山东青岛：发布“十百千万”计划招“博”引智

记者5月26日获悉，青岛市政府对外发布《青岛市“十百千万”博士后聚青创新创业三年行动计划（2023—2025）》（以下简称“十百千万”计划）。

所谓“十百千万”，即到2025年，全市成功对接博士后“揭榜挂帅”项目10个；新增博士后站（基地）100个；培育博士后创新创业项目1000个；累计集聚博士后在青创新创业人才10000人。

“‘十百千万’计划注重人才链与产业链、资金链的相互融合，注重博士后创新项目落地及成果转化，明确通过实施博士后招引集聚行动、博士后创新创业平台扩容行动、博士后创新创业项目成果转化行动、博士后青年人才培育行动、博士后服务提升行动五大行动，集聚‘最强大脑’来青岛创新创业，打造国内一流、具有国际影响力的博士后人才高地。”山东省青岛市委组织部副部长、市人力资源和社会保障局局长刘学俊介绍道。

根据“十百千万”计划，青岛将实施博士后资助政策，对在站（基地）博士后，与设站单位签订合同或协议并缴纳社会保险的，按照有关规定连续两年给予每月最高13000元生活资助；对出站（基地）博士后，在青岛落户并与青岛市企事业单位签订三年及以上劳动合同、缴纳社会保险的，给予最高40万元聚青资助。

“十百千万”计划还规定，青岛聚焦全市24条重点产业链，瞄准专精特新中小企业及制造业单项冠军等优质企业，设立全市博士后站（基地）储备库，做好入库企业选拔培育，建设博士后站（基地）“蓄水池”。创立博士后站（基地）“联合体”，立足全市重点产业园区、新兴产业（人才）孵化基地的发展实际，发挥园区平台优势，将入驻企业整合打包，设立以园区为主体的博士后站（基地）。组织博士后站（基地）综合考评，对排名前10%的站（基地）给予优秀站（基地）资助30万元。

此外，青岛还将聚焦博士后人才关心关注的社会保障、职称晋升、岗位发展、薪酬待遇等问题，统筹推动支持保障政策出台落实。着力解决博士后人才子女教育、住房保障等问题，营造博士后人才发展一流生态。

近年来，青岛市良好的科创发展环境吸引了一大批博士后前来创新创业。

数据显示，截至4月底，青岛市累计招收进站博士后6972人，在站2761人，出站留青2753人，出站留青率76%。该市博士后人数、平台数量均居山东省第一，博士后科研成果落地转化350项，累计创造产值超60亿元。

（记者宋迎迎）

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