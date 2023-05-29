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广州南沙：推出“九大行动”汇聚人才

2023年05月29日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：广州南沙：推出“九大行动”汇聚人才

5月26日，记者获悉，为强有力支撑南沙国际化人才特区建设、全力打造湾区人才高地，广东省广州市南沙区出台了《广州南沙国际化人才特区集聚人才九条措施》（以下简称“国际化人才特区九条”），对高层次人才项目团队创新创业，给予最高奖补1亿元。

南沙区是全国人才管理改革试验区、粤港澳人才合作示范区。《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确要求，南沙区要“积极探索有利于人才发展的政策和机制，加快创建国际化人才特区”。

南沙区委常委、组织部部长张家炳介绍，“国际化人才特区九条”包括尖端人才领航行动、高端人才倍增行动、青年人才托举行动、海外人才集聚行动、技能人才锻造行动、人才贡献奖励行动、人才引育伯乐行动、人才多元评价行动、人才无忧服务行动等“九大行动”。

在实施顶尖人才领航行动方面，南沙区提出个性化引进战略科学家和产业顶尖人才，按“一事一议”方式在人才奖励、项目资助、研发补贴、股权投资等方面给予一揽子支持；建立以信任为基础的战略科学家和产业顶尖人才负责制，赋予其用人权、用财权、用物权、技术路线决定权、内部机构设置权。

在高端人才倍增行动方面，支持高层次人才项目团队创新创业，给予最高1亿元奖励补贴；支持院士设立工作站。同时，推动青年人才量质齐升，新设青年人才选派研修和青年俊才遴选项目，健全人才成长梯队。

在构建人才多元化评价机制方面，南沙区提出在现行评定方式之外，新增专家举荐、自主评审、定向配额三种方式，形成高层次人才多元评价体系。

南沙区相关负责人表示，下一步，南沙区将聚焦优化业务流程、简化办事环节，抓好无感服务、免申即享等工作落实，确保出台的政策可落地、简易办、效果好，全面释放政策效能，提高人才的满意度和获得感。

 （记者叶青）

(责编：郝孟佳、李依环)

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