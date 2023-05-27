原标题：吉林高校办中医药文化节 民众近距离感受中医文化

民众在体验中医养生保健手法。 张瑶 摄

长春中医药大学27日举办中医药文化节，通过义诊、中药炮制、中医药膳制作、中药膏方制作、中医养生保健手法体验等活动，让民众感受中医药文化。

民众在体验按方抓药的过程。 张瑶 摄

活动现场，设立了学校办学成果展区、义诊咨询区、文化体验区、场馆开放区、创新创业成果展区、传统功法及社团才艺展区等6个开放式展区，全方位展示中医药文化的传承创新发展状况。

记者看到，药膳师傅们边熬制边向民众讲解配方和熬制方法。中药师通过“炒”“蒸”炮制方法的现场演示，重点介绍中药是如何根据中医药理论、用药需求及药物自身的性质进行炮制。

严进军带着6岁的儿子参观中医药博物馆。 张瑶 摄

义诊区的诊台前也排起了长队，来自长春中医药大学附属第三医院的中医专家切脉问诊、对症开方。市民还可以体验推拿、按摩等保健手法，学习中医养生保健知识，了解正确的保健养生理念。

活动期间，民众还可以走进校园里的吉林省中医药博物馆、五运六气馆、杏林青马工程研究基地等场馆进行参观，深入了解中医药文化。

民众在参观中医药博物馆。 张瑶 摄

长春市民严进军带着6岁的儿子前来参与活动。他说，自己是一名西医，带儿子来这里参观是想感受一下中医文化。孩子不仅参加了芦荟胶的制作，还参观了吉林省中医药博物馆，这些内容他都非常感兴趣。 (记者 张瑶)

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