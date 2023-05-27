原标题：天津启动“五社联动”高层次社会工作人才培养计划

27日，天津市“五社联动”高层次社会工作人才培养计划启动仪式暨养老人才共建基地成立。天津理工大学供图

27日上午，天津市民政局与天津理工大学共同举办的天津市“五社联动”高层次社会工作人才培养计划启动仪式在天津理工大学举行，同时，“养老人才共建基地”揭牌成立。

天津理工大学党委书记刘东志在致辞中指出，天津理工大学将以本次活动为契机，发挥社会工作学科、科研和人才优势，着力培养民政领域高层次社会工作人才和养老人才，推动养老服务行业的科技创新，打造养老工作领域产教融合新范式。

相关负责人介绍称，天津市养老人才共建基地作为本次培训班的重要组成部分，依托天津理工大学社会发展学院老年学专业资源，借力人工智能、生命健康研究等学科优势，致力于培养天津市养老领域的高级人才。该基地以提升养老服务从业人员的能力为目标，旨在为天津市培养一支高素质且能够满足养老服务改革发展和养老服务体系建设的人才队伍。

据悉，该基地的功能包括本科层次养老服务专业人才培养、养老院院长培训、养老产业管理人员培养、老年社工人才培养等多方面的工作。基地将致力于推进基于政府、学校、企业、社会的合作培养模式，在养老领域教材建设、师资培养、体系融合等方面持续发力，同时开展养老事业与产业发展调查研究、评估与规划，社会服务等活动。

天津市民政局党组书记、局长朱峰表示，未来将以天津市“五社联动”高层次社会工作人才培养计划为契机，推进社会工作专业化、提升养老服务水平。 (庞喻文)

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