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1.8万个岗位！京津冀三地携手促就业 助力高校毕业生求职

2023年05月27日22:57 | 来源：央视网
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原标题：1.8万个岗位！京津冀三地携手促就业 助力高校毕业生求职

为抢抓当前高校毕业生求职关键期、冲刺期，全力促进京津冀地区2023届高校毕业生顺利就业，5月26日，由教育部主办，北京市教委、天津市教委、河北省教育厅共同承办的“2023届京津冀高校毕业生专场校园招聘会”在北京科技大学举办，为毕业生提供1.8万个优质就业岗位。

本场京津冀专场招聘会吸引了众多优质用人单位参与，120家现场参会的用人单位中，国有企业占54%，民营企业占28%，事业单位占11%，三资企业占7%，岗位信息覆盖信息通讯与互联网、装备制造、能源动力、建筑地产、金融、教育、农林、医药卫生等行业，涉及计算机类、电子信息类、机械类、电气类、自动化类、航空航天类、金融学类、工商管理类、能源动力类、化工与制药类等学科专业，吸引了来自京津冀地区的3000余名高校毕业生参会求职。

北京石油化工学院毕业生 陈权宏：我是贵州生源，因为大城市可以有更好的就业机会和更好的就业平台，我想在这边学习一些技术以后，再回到家乡去，为家乡的建设做一些贡献。

北京联合大学毕业生 赵叶：首先，还是专业对口。我学了7年的交通(专业)，个人首选肯定是想从事交通类的工作，和我的职业规划是相关的，其次才是地方。

国家大学生就业服务平台和北京高校大学生就业创业信息网将同步举办“2023届京津冀高校毕业生专场线上招聘会”，时间将持续至8月30日。目前，已有全国各地200余家用人单位报名参会，预计参会单位总数将超过300家，提供岗位4万余个。

在招聘会现场，“就业指导加油站”吸引了众多毕业生前来参与和体验。北京市教委“京彩生涯”就业指导工作室的五位就业指导老师为毕业生提供简历诊断、心理咨询、生涯规划等就业指导和咨询服务。

北京科技大学就业指导中心教师 姜卓君：因为你只有做了前期的了解、对于自身能力的挖掘，以及实习实践能力的匹配，才能得到更好岗位对口方向的职业。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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