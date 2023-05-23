人民网北京5月23日电 21日，北京科技大学举办“相约北科 启梦未来”2023年校园开放日暨高招联合咨询会活动，中国人民大学、上海交通大学、南京大学、北京航空航天大学、北京师范大学、北京理工大学等七十余所京内外高校参会，近3000名考生和家长现场参与，40余万人次在线上参与。

“北京科技大学作为一所与新中国基础工业振兴同频共振的高校，为国家培养各领域人才30万余人，在70余年的历史积淀中形成了具有北科特色的人才培养模式。”北京科技大学党委副书记于成文表示，学校坚持精品化特色化办学，全面实行本科生全程导师制，在所有专业推行本硕贯通培养理念，聚焦国家战略需求和重点技术领域打造精英人才培养特色项目，努力培养具有为国奉献、钢筋铁骨的高素质人才。

北京科技大学材料科学与工程学院副院长曹文斌对今年新增的本博贯通班进行了介绍。“2023年新增材料科学与工程高精尖班和理科试验班（纳米科学与工程本博贯通班），两个本博班全国共招收60人，每个班招收约30名同学。该班级将汇聚学校材料学部优质师资和科研平台资源，开展科研型学习，致力于培养新材料、芯片制造等领域的战略领军人才。”

“2023年起，人工智能专业将单独招生，今年将面向全国招收约90名学生。”北京科技大学智能科学与技术学院副院长韩宁宁介绍，该专业课程设置综合性强，以信息科学和智能科学为基础，涵盖了机器学习、计算机视觉、自然语言处理、人机交互、智能机器人等多方面相关理论、技术。韩宁宁还表示，该专业本科生深造率在60%以上，学生就业领域也非常广泛，主要分布在人工智能、互联网及信息通讯、装备制造、金融业、航空航天、医疗、高校、科研院所等行业。

据了解，为了让考生更深入了解学校，北京科技大学面向考生和家长开展了高招专场宣讲会、办学成果展等活动，当日还开放了校史馆、图书馆、学生食堂、学生公寓、学院楼宇及部分实验室等，让考生和家长零距离了解北科学子真实的日常学习、生活情况。(郝孟佳、实习生余睿婕)

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