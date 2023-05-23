人民网北京5月23日电 22日，2023第四届“全国主流网络媒体重庆教育行”融媒体采访活动在重庆大学举行启动仪式。

启动仪式现场。周涛 摄

据介绍，22-26日，40余家全国主流网络媒体将深入探访重庆市部分高校、职业院校、区教育委员会、区公共服务局，围绕党建、新工科、新医科、区域教育、新智慧教育、产教融合等主题开展采访，用全媒体、融媒体的视角感受、多角度、立体化的采访报道，展现重庆教育高质量发展的具体实践。

“嘉陵与长江相汇而生重庆，人文与科学相济而衍重大。学校一直将服务国家战略和地方经济社会发展、培养党和国家急需的拔尖创新人才、打造战略科技力量等作为核心使命。”重庆大学党委书记舒立春说。

舒立春介绍，近年来，重庆大学先后入选全国首批“三全育人”综合改革试点高校、首批国家卓越工程师学院建设高校、“储能技术国家急需高层次人才培养专项”实施高校等。“学校全国重点实验室优化重组新建工作顺利推进，国家级人才增至253人次，与40个国家和地区300余所高校建立了合作关系；此外，学校3个学科进入ESI世界前1‰，13个学科进入ESI世界前1%。”

“重庆教育战线将从‘跳出教育看教育’的视角回应中国式现代化的教育支撑。”重庆市委教育工委书记、市教委主任刘宴兵表示，重庆将实施基础教育公平优质行动、职业教育提质领跑行动、高等教育突破跃升行动、名师名家挂帅领航行动、数字教育迭代升级行动、教育改革破冰攻坚行动等“六大行动”，勇当中西部教育改革先行示范者，加快推进重庆教育改革从“深化”到“创新”的战略跃升。

刘宴兵还提出，将进一步在国家战略中把握重庆教育新机遇，在高质量体系中谋划重庆教育新格局，在时代变革中担当重庆教育新使命，围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道和西部科学城等建设，面向更高质量、更有效率、更可持续的教育现代化，迭代升级重庆教育事业发展的新征程。

“大力宣传重庆教育高质量发展的新举措新亮点新成效，为深入实施科教兴国战略、建设教育强国集聚网上正能量、发出重庆好声音，意义重大、正当其时。”重庆市委网信办副主任吴勇军表示，希望记者朋友们加强选题策划、深入调研采访、用好融合手段，精心推出一批深度稿件、典型报道和融媒体产品，讲好讲活教育现代化的“重庆故事”，不断做亮活动品牌。

“希望各家网络媒体协同联动，稿件共推、渠道共用、资源共享，持续形成大声量、大流量；希望相关高校、教育部门进一步健全网上宣传工作机制，加强经验总结和亮点提炼，丰富网上宣传的线索库、素材库、稿件库、案例库，精准高效服务网络媒体报道;希望广大师生充分发挥懂网用网优势，主动策划、圈群传播，推动重庆教育正能量和好声音‘破壁出圈’、传遍网络。”吴勇军说。

华龙网集团党委书记、董事长李春燕介绍，今年媒体行将聚焦于新时代重庆教育的改革与发展，来自全国40多家主流网络媒体的教育主编、记者将走进校园实地采风，通过全媒体的传播平台，融媒体的创新形式，宣传报道重庆教育改革发展的举措和成效，营造对重庆教育改革发展支持和认同的良好舆论氛围。（李依环、实习生余睿婕）

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