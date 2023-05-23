孙竞 实习生余睿婕

人民网北京5月23日电 “我们以温暖、自信、开放、包容的姿态，诚挚邀请考生、家长，以及社会各界朋友走进北邮、选择北邮，共同感受‘信息黄埔’的办学魅力，共同见证‘传邮万里’的使命担当。”5月20日，北京邮电大学举行2023校园开放日活动，校长徐坤接受了人民网记者的专访。

北京邮电大学校长徐坤接受人民网专访。

打造“雁阵式”学科体系 以“元班”开展先行探索

徐坤介绍，作为一所具有全通信领域研究能力的高水平研究型大学，北邮近年来着力打造与“大通信观、大网络观、大数据观、大安全观”深度融合的育人体系，加快战略需求导向下的知识体系重组和学科交叉实践下的学科体系重构，将跨学科跨专业理念融入人才培养全过程。

“我们率先提出并打造打造‘雁阵式’学科体系，以信通、电子、计算机等传统数字化优势学科为‘头雁’，赋能集成电路、人工智能、空间信息、网络安全、智能交互、文化科技等新兴战略性交叉学科建设发展，‘头雁领飞、群雁齐随’的战略服务型学科布局日益完善。”徐坤说。

去年，北邮整合校内优势资源力量，成立了未来学院“元班”，以“特殊政策护航+优质资源倾斜+顶尖师资汇聚+科研训练支撑”为特色，开展强数理基础、重学科交叉、融人文素养、拓国际视野的本硕博贯通培养。徐坤介绍，设立“元班”的目的就是培养引领行业发展的高层次人才，代表了学校在培养信息科技领域卓越拔尖人才方面的率先行动、率先探索和率先布局。

发挥内外协同的开放优势 开展高质量校企联合培养

徐坤认为，智能时代到来，社会、企业等主体对大学的“反作用力”日益加强。学校一直以来坚持内外协同，让学生在开放办学的丰富资源中练就真本领。

徐坤介绍，北邮通过开展高质量的校企联合培养，推动校企团队共商、课程共建、项目共谋、导师共聘和人才共育，引导学生在与产业一线的近距离互动中寻找真问题、培养真能力。

“我们坚持将产业实践要素融入培养方案和核心课程之中，成立卓越工程师学院等，不断形成了服务国家战略需求的产教融合‘北邮方案’。”徐坤说，“学校还高度重视将创新创业文化与实践融入人才培养全过程，打造了以北邮‘WIN’文化（We Innovation Now）为引领的创新创业体系，学生创新创业和专业竞赛成绩突出。”

把“科研命题”作为“育人选题” 为科技自强自立贡献北邮智慧

“我们将服务国家重大战略需求和解决‘卡脖子’关键技术的‘科研命题’作为‘育人选题’，坚持在真实科研环境的大平台中、在面向国际竞争的真场景中锤炼人才自主培养能力。”徐坤表示。

他介绍，北邮形成了全国重点实验室、国家工程中心和省部级重点实验室有机衔接、相互支撑的平台体系，在无线移动通信、光通信、云网融合、星地网络、导航定位、网络安全、文化科技等高水平有组织科研实践中开展“实网、实采、实操、实战、实检”的有组织人才培养，让学生能够真正参与进国家战略项目的课题组、接触到核心技术瓶颈的问题源、置身于前沿科技创新的第一线。

“在‘1G空白、2G跟随、3G突破、4G并跑’到‘5G超越’网络代际演进过程中，北邮发挥了不可或缺的关键作用。目前，我们也在正为国际6G技术创新、标准制定和技术保护贡献了北邮智慧。”徐坤谈到。

今年高招实现五个方面突破 “元班”招生计划增至200人

2023年高考日益临近，记者了解到，北京邮电大学今年将面向全国31个省份招生，招生计划总数为3830人。专访中，徐坤还对北邮2023高考招生政策的新变化以及学校的专业进行了解读。

“今年我们在五个方面实现了招生政策的新突破。”徐坤谈到，一是未来学院“元班”招生计划增至200人，较去年增长1倍，并覆盖绝大多数省份；二是“计算机科学”拔尖学生培养基地入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，实施本硕博贯通培养；三是玛丽女王海南学院招生计划增至150人，较去年增长近70%，增设数字媒体技术（中外合作办学）专业；四是新增“集成电路设计与集成系统”本科专业；五是数字媒体技术专业和北京电影学院数字媒体艺术专业将开展联合学士学位培养，旨在打造技术与艺术深度融合的宽口径计算机类专业。

镜头前，徐坤为即将高考的同学们献上了寄语：“几载寒窗，只为今朝亮剑。衷心祝福大家不负韶华，圆梦高考，北京邮电大学将是你们成就人生的新起点、实现梦想的新舞台，‘网络强国 网信报国’的伟大事业期待你们加入，我在北京邮电大学等你！”

(责编：李依环、熊旭)