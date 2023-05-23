人民网北京5月23日电 为助力构建“方式灵活、资源丰富、学习便捷”的终身学习体系，国家开放大学20日举办“贯彻落实党的二十大精神，以数字化赋能终身教育——国家开放大学终身教育平台上线一周年暨2023年十大行动工作部署会”。

会议现场。国家开放大学供图

“终身学习已经成为国际社会的行动目标和人们的普遍共识。”国家开放大学党委委员、副校长范贤睿表示，国家开放大学建成并上线终身教育平台，积极开展服务全民终身学习的实践。一是全力建设数字化大学，以数字化推动高质量发展，做好顶层设计和整体布局，为社会大众提供更有质量的教育；二是汇聚学习资源，提升学习者专业技能、数字化思维、外语能力、艺术修养、创新创业等核心素养；三是加强与办学体系、知名高校、科研院所、头部企业合作，重塑开放教育新生态。

本次活动发布了“数字化赋能终身教育”2023年十大行动，分别为“白泽驾到”“数智学习”“全民美育”“创新创业”“乡村振兴”“她力量与家庭家教家风建设”“与你同行”“学有所获”“群星璀璨”“兄弟同心”。十大行动旨在依托现代信息技术，以实现全民终身学习为目标，致力于建立终身学习的教育新生态。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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