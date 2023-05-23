人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国家开放大学举办终身教育平台上线一周年活动

2023年05月23日09:09 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月23日电 为助力构建“方式灵活、资源丰富、学习便捷”的终身学习体系，国家开放大学20日举办“贯彻落实党的二十大精神，以数字化赋能终身教育——国家开放大学终身教育平台上线一周年暨2023年十大行动工作部署会”。

会议现场。国家开放大学供图

“终身学习已经成为国际社会的行动目标和人们的普遍共识。”国家开放大学党委委员、副校长范贤睿表示，国家开放大学建成并上线终身教育平台，积极开展服务全民终身学习的实践。一是全力建设数字化大学，以数字化推动高质量发展，做好顶层设计和整体布局，为社会大众提供更有质量的教育；二是汇聚学习资源，提升学习者专业技能、数字化思维、外语能力、艺术修养、创新创业等核心素养；三是加强与办学体系、知名高校、科研院所、头部企业合作，重塑开放教育新生态。

本次活动发布了“数字化赋能终身教育”2023年十大行动，分别为“白泽驾到”“数智学习”“全民美育”“创新创业”“乡村振兴”“她力量与家庭家教家风建设”“与你同行”“学有所获”“群星璀璨”“兄弟同心”。十大行动旨在依托现代信息技术，以实现全民终身学习为目标，致力于建立终身学习的教育新生态。（郝孟佳、实习生余睿婕）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部