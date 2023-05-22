签约仪式现场。邸白鹭 摄

人民网北京5月22日电 日前，北京航空航天大学与北京协和医学院举行战略合作协议签约仪式。双方将依托北航医工学科群（生物与医学工程学院、医学科学与工程学院）成立“协和医班”，培养兼具多学科背景的复合型医学人才。

据悉，“协和医班”由北航“医工交叉试验班”招生，注册北航学籍，拟每年从在校生中选拔30人左右，双方共同制定培养方案、配备优质师资授课，按照4（本科）+4（直博）基本学制进行。北京协和医学院遴选一支由协和教职人员组成的高水平学业导师队伍，“协和医班”学生可根据专业兴趣选择学业导师。

记者了解到，双方还将资源共享，共同推进新医科、新工科建设。在人才交流方面，以“双聘”模式共享高层次人才，互派符合条件的教职人员担任兼职导师、学业导师、职业发展导师和开设选修课程，以多种方式开展学术交流活动；学科建设方面，建立学科交流平台，组织学术交流工作会议，加强医学与理、工、文、管等交叉融合，积极探索开展“医学+X”的双博士培养体系等；科学研究方面，面向国家科技前沿和重大需求开展交叉研究，积极推进大型仪器设备共享机制，探索推进共建临床教学实践基地、联合实验室、联合创新中心等平台。

“北航与协和医学院在医工交叉学科建设、高端医疗装备器械、高水平医学人才培养等方面有广阔的合作前景。”中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，希望双方以此次签订战略合作协议为契机，进一步深化在教育、科技、人才等各领域的全方位合作，面向人民生命健康，加快医学领域重大创新，助力拔尖创新医学人才培养，为全面贯彻落实健康中国战略做出更大贡献，努力将主题教育成效转化为学校事业高质量发展的实际效果。

中国工程院副院长、中国工程院院士、北京协和医学院校长王辰指出，医学教育决定着医学卫生健康事业的未来。他希望，双方能进一步整合双方在人才培养、科学研究等方面优势资源，依托北航医工学科群成立“协和医班”，共同探讨跨学科人才培养内在规律，联合开展教育教学改革研究，培养兼具多学科背景的复合型拔尖医学人才，为我国医学和医工交叉学科发展、医疗创新作出新的贡献。（李依环、实习生张婉柔）

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