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“青年携手·命运共同”2023北京国际模拟联合国大会在京举办

2023年05月22日10:52 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月22日电 18日-21日，由外交学院主办的“青年携手·命运共同”2023北京国际模拟联合国大会（Beijing International Model United Nations 2023）在北京举办。本次大会共约700名来自150余所大、中学校的师生参加，各校优秀代表在四天的会期中探讨全球热点问题，贡献青年智慧方案。

“当代青年正是生逢其时的‘生力军’，模拟联合国大会则是助力青年参与全球治理的‘练兵场’。”大会开幕式上，外交学院党委书记、中国外交培训学院常务副院长崔启明谈到，新时代中国青年应厚植家国情怀、拓宽全球视野、贡献青年智慧，秉承“青年携手·命运共同”的大会主题精神，以担当意识、创新精神描绘全球治理的发展蓝图，探索热点问题的解决之道。

外交部国际司蒋端公使表示，本次模拟联合国大会紧扣当前国际形势和联合国工作重点，设计了水资源大会、核设施安全等一系列热点议题，吸引了国内外各个国家与地区的青年前来参加。“希望不同国家的青年互学互建、增进友谊、携手前进，成为维护和推动多边主义的新生力量，为世界和平与发展作出贡献。”蒋端说。

外交学院模拟联合国协会秘书长周硕人介绍，北京国际模拟联合国大会不断致力于推广更专业的模拟联合国活动，全面丰富议题设置，创新推进使用规则，精益求精学术水平，努力让所有与会青年能够立足模拟而放眼现实、立足中国而放眼世界、立足当代而放眼未来，共同为人类之幸福、世界之大同贡献青年力量。

大会期间，中国联合国协会前副会长兼总干事、中国前驻伊朗大使庞森在高端嘉宾论坛作《中国与联合国》专题报告。此外，全国中学生模拟联合国联盟第二次全体大会、中国高校模拟联合国协会第七次年会同期举办。

闭幕式上，外交学院专职党委副书记安青表示：“希望每一位同学都能够将自己在模联会场上的所学所思所想，与新时代中国特色大国外交的生动实践联系起来、与人类文明的前途命运联系起来，立大志、明大德、成大才、担大任，带着在本次会议中获得的新思想、新知识、新视野，踔厉奋发、笃行不怠，在新征程上共同谱写世界和平、人类大同的新篇章。”

据悉，大会组委还为表现优异的同学颁发了各项奖项，并与北京吴建民公益基金会合作评选出10位“走进联合国”杰出青年，他们将于今年暑期赴法国、瑞士等国与联合国机构及相关国际组织，进行实地参观、走访、调研。（李依环、米亭萱、实习生余睿婕）

大会现场。外交学院供图

(责编：郝孟佳、孙竞)

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