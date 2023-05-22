原标题：足球——大凉山的足球小将

2021年，为全面贯彻落实国务院、国家体育总局体育扶贫工程精神，深入开展“体教融合”，四川省体育职业学院与泸州市教育和体育局达成合作，从全省各地选拔2011、2012年龄段运动员集中进行学习训练，以征战第16届全运会（2029年）为目标，选拔储备优秀后备人才。舍布么扯鸠莫、金贵坤、拉普么拉扎等十几名来自凉山彝族自治州的少年，经过选拔来到泸州天立春雨学校，成为四川省第16届全运会U18足球队的后备力量。

他们所在的泸州天立春雨学校为小球员们提供全方位的生活、学习和训练保障。学校为球队单独建班，队员们享受与学校其他学生相同的教学资源；并且按照专业足球队配置，男女队各配有1名主教练、2名助理教练、1名守门员教练、1名队医和2名专职生活老师。

女队主教练陈华表示，尽管来自大凉山的小球员们初到时基础较为薄弱，但他们不服输，训练非常刻苦；在经过两年的科学训练和比赛经验的积累后，这些孩子们在心理素质、战术技巧和团队配合等方面都有很大提高，并已成长为球队的主力。

在4月份进行的2023中国足协女足青训中心“希望杯”足球赛U12组比赛中，四川队获得两胜一平一负的战绩，舍布么扯鸠莫在与广东队比赛中获得“优秀球员”的称号。赛后，她在自己的作文中写道：“我要继续加油，进入国家队，踢出成绩，为国争光！”

从2021年到2029年，从少年到青年，从来自大山的少年到足球运动员，他们未来可期。加油，大凉山的足球小将！

来自凉山彝族自治州的19名小球员在泸州天立春雨学校足球场留影（5月12日摄）。

新华社记者 刘坤 摄

(责编：郝孟佳、李依环)