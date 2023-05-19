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北方工业大学“北方·扬帆”科技创新暨科研成果转化大会开幕

2023年05月19日13:46 | 来源：人民网-教育频道
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(校方提供)

       人民网北京5月19日电 18日，北方工业大学“北方·扬帆”科技创新暨科研成果转化大会开幕。北京市各委办局、各区、科研机构、社会团体代表，200余家央属、市属和民营企业嘉宾，北方工业大学全体校领导与师生齐聚一堂，共享科技盛举。

       百企入校，现场签约。开幕式上，北方工业大学与18家企业集体签订产学研合作协议，同百余家企业达成合作意向，持续推进学校与企业强强联合、资源共享，打造校企合作“新典范”。

       揭榜挂帅，对接需求。学校以“揭榜挂帅”形式主动对接企事业单位科技创新需求，科研团队现场揭榜32项，推进学校与企业强强联合、资源共享。学校聚焦落实国家双碳战略，成立“北方工业大学低碳技术研究院”引导科研力量直面产业需求开展“有组织科研”，是首都高校“科研特区”建设的生动实践。

       大会当天，学校还举办智能交通、新材料、城市安全与新兴风险等领域科技成果路演，毕业生就业实习双选会，跨学科项目制“新工科”人才培养实践活动和科技创新论坛等，落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，搭建科技创新交流与科研成果转化的共享平台，实现高校与企业、技术与资本、供给与需求直接对接。（白炅）

 

(责编：白炅、崔競文)

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