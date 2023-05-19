(校方供图)

人民网北京5月19日电 近日，北京市府学胡同小学举行“古庠墨韵 鲁壁重光”校藏明清碑刻展开幕式暨府学石刻博物馆课程启动仪式。

1999年，府学胡同小学在学校改建中，偶然出土了12通石碑，碑文记载顺天府学的修建缘起、建筑规制、教学管理、营缮修整等方面内容，为研究明清府学历史、教育制度、科举状况等领域，提供了大量翔实的第一手资料。2006年，在市文物局和东城区文委的支持下，学校将这些石碑移入大成殿西配殿，并向全体学生征名而得“府学石学府”。

2022年9月至今，府学胡同小学本着传承府学文脉的原则，对府学石学府进行重修改陈，使之更有利于文物保护与展示。本次改陈后的府学石学府升级为“府学石刻博物馆”，展览共分为“碑凝历史 石墨镌华”“储才育秀 崇礼尚学”“世传善拓 斯文在兹”三个单元。据了解，府学石刻博物馆不仅将作为校内博物馆向广大师生开放，还将成为北京石刻艺术博物馆的课程实验基地。

府学胡同小学校长滕亚杰表示，希望能以此活动为新起点，进一步在挖掘、传承、创新、传播四个方面着力探索，做好传统文化的时代表达，讲好府学故事，努力打造“活”的教育博物馆。(秦迪、实习生宋梦真）

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