为深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和对黄大年同志先进事迹重要指示精神，推进高素质专业化创新型高校教师队伍建设，近日，教育部印发《教育部关于开展第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建活动的通知》（以下简称《通知》），启动第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建活动，拟认定200个，并进行持续跟踪支持和典型宣传。

《通知》提出，通过创建“全国高校黄大年式教师团队”，组织引导广大高校教师和科研工作者以黄大年同志为榜样，心有大我、至诚报国，教书育人、敢为人先，淡泊名利、甘于奉献，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，为实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑奠定坚实基础，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

《通知》要求，各省（市）各高校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育强国建设为目标，以全面提高人才自主培养质量为重点，制定创建计划、实施措施、奖励办法、考评方式等，从师德师风、教育教学、科研创新、社会服务、团队建设等方面，因地制宜地开展创建活动。教育部将委托相关机构和专家，采取材料审核和实地抽查相结合的方式，择优认定“全国高校黄大年式教师团队”。

《通知》强调，坚持精神奖励、典型宣传与发展支持相结合。教育部将在重大教育改革试点、重大工程项目建设中，把“全国高校黄大年式教师团队”的创建情况作为一个重要观测指标，并会同有关部门统筹加大团队建设支持力度，组织开展跨领域的学术交流、联合攻关、研修培训以及与产业技术需求对接等活动，加强团队突出业绩和典型事迹的宣传。各省（市）各高校要结合现有科研计划和人才计划，积极搭建干事创业平台，在拓展发展通道、承担科研任务、提供保障条件、加大激励力度等方面对认定的“全国高校黄大年式教师团队”给予专门支持。

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