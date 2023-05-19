5月16日，中国语言资源保护工程2023年度工作会议在广西南宁召开。教育部语言文字信息管理司、广西壮族自治区教育厅、各省（区、市）语委办负责同志，以及语保工程专家委员会委员、相关代表等100余人参会。

会议总结了语保工程二期建设以来取得的成效进展，研究部署了下一阶段工作重点和任务要求。会上，向语保工程二期建设专家委员会专家颁发聘书，发布《中国语言资源集》辽宁、广西等10省（区、市）分省卷。

会议指出，语保工程要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，立足国家发展全局，着眼于中国式现代化建设的需要，不断增强服务党和国家工作大局能力。会议强调，要以更高的站位、更宽的视野、更大的力度，推动工程建设高质量发展。要积极主动谋划、发挥政府主导作用，坚持问题导向、统筹发展和安全，坚持守正创新、推动开发应用，汇聚专家力量、加大人才培养力度，坚持胸怀天下、加强交流互鉴。

会后，中国语言资源保护研究中心在南宁市宾阳县举办《中国语言文化典藏·宾阳》新书发布活动，推动语保工程标志性成果更好服务乡村振兴战略，助力打造地方语言文化名片。

教育部、国家语委于2015年启动实施“中国语言资源保护工程”，在全国范围内开展语言资源调查、保存、展示和开发应用。经过一期建设，共完成1700多个田野调查点的调查，范围涵盖包括港澳台地区在内的全国34个省（区、市）120余种语言和各地方言，收集原始文件数据超过1000万条，建成世界上规模最大的语言资源库，产生广泛社会影响，得到国际社会高度评价。2021年工程启动二期建设，目前各项工作进展顺利，并取得系列标志性成果。

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