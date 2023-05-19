人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部：有条件的地方要将法治实践教育纳入中小学课后服务范围

2023年05月19日19:59 | 来源：新华社
小字号

记者5月19日从教育部获悉，今年5月至12月，教育部将举办第八届全国学生“学宪法 讲宪法”系列活动，要求各地各校建立宪法宣传教育常态化长效化机制，有条件的地方要将法治实践教育纳入中小学课后服务范围，推动学生每年接受不少于2课时的法治实践教育。

教育部要求，各地各校根据实际情况，坚持日常教育与集中教育相结合、线上教育和线下教育相结合、校内教育与校外教育相结合，不断完善宪法宣传教育机制。要推进宪法教育与信息技术深度融合，与日常教学、课外活动、课后服务、暑期作业、志愿服务、社会实践等有机融合。

活动期间，教育部全国青少年普法网将设立第八届全国学生“学宪法 讲宪法”活动“宪法卫士”专栏，完成学习任务并达到要求的学生将被授予“宪法卫士”标识。各省（区、市）和新疆生产建设兵团学生的活动参与率应不低于35%。

系列活动还包括举办“学宪法 讲宪法”地方比赛和全国总决赛、学讲宪法“网络风采展示”、法治动漫微视频征集活动、法治实践教育精品案例征集活动等。此外，结合第十个国家宪法日暨教育系统宪法学习周活动，教育部将于12月上旬组织开展教育系统“宪法晨读”活动。（记者杨湛菲、施雨岑）

(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部