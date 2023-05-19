香港教育大学是香港八所公立大学之一，也是教育部列为提前批次录取的本科第一批重点高校。学校致力培育敏于思考、关怀社会及放眼世界的教育工作者及社会领袖，使之能够服务社区，推动发展。

近年来，香港教育大学每年面向内地招收约100名学生。有意向报考的考生需要高考成绩达到一本线或有特殊类型招生分数线，由于绝大多数课程采用全英文授课，因此考生高考英语成绩需达120分以上（150满分），只报读中文专业的同学，高考英语成绩要求达110以上（150满分）。

今年，学校新增文化传承教育与艺术管理专业。据了解，新增专业以实践为本，着重培养学生在艺术、文化、文化传承以及博物馆教育和管理等行业所需的技能，扩阔学生文化视野和培养正面价值观，提升竞争力。学校希望，课程能够给学生提供新理念，让同学们感受到中西文化的交汇，学校也会提供机会让学生们与来自海内外的学者、博物馆专家、艺术领袖、企业家和前线从业人员会面交流。

据介绍，香港教育大学的本科课程主要分为师范和非师范两类，学制分别为五年制及四年制。师范教育本科专业学生入学后会进行短期实习，到不同学校试讲、主讲，理解及实践在课堂上所学到的理论，帮助学生们日后成为具备教学能力、兼具丰富学术和专业知识的教师。中、英文师范专业的学生还需分别到内地或海外参加必修的沉浸课程，到当地学校进行教学，提升自身的语言教学能力。

除师范专业外，香港教育大学还提供人文学、社会科学和创意艺术与文化等多元学科，包括视觉艺术、音乐、语文主修、心理学和特殊教育等课程，让同学可以在多元学科的教研环境下追求卓越。

例如，人工智能与教育科技专业教导学生运用人工智能、教育科技知识，推动教育转型，培养编程、数据科学等方面人才，支援学校、高等教育、政府和企业部门的未来发展。此外，心理学专业在大学一年级直接进入专业课，大学二年级则让学生选择专修范畴，如学校心理学、健康心理学、人际关系及沟通心理学。此外，学校还提供实务及研究实习机会，帮助学生踏入心理学领域。

在就业和升学方面，香港教育大学本科毕业生可以报考本校或香港其他公立大学硕士或者博士课程。由于香港教育大学的课程大多采用全英文教学，语言和国际化的课程被国际认同，若学生毕业后如希望在海外深造也可以无缝衔接。香港教育大学2021年毕业生就业调查显示，约百分之九十五的毕业生于毕业后三个月内成功就业或选择深造，师范专业毕业生的平均月薪达约港币31,300元。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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