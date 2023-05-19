原标题：广西民族大学成立民歌学院

广西民族大学民歌学院18日揭牌成立。该学院致力于将民歌与民族文化、民族教育相融合，推动民歌资源保护和民族文化传承，培养新时代专业民歌人才。

广西壮族自治区是多民族聚居地区，素有“歌海”之称，南宁被称为“天下民歌最眷恋的地方”和“中国民歌之都”。广西民族大学民歌学院由南宁市人民政府与广西民族大学共建。

5月18日，广西民族大学民歌学院揭牌成立。图为参加芦笙表演的大学生合影。中新社记者 黄艳梅 摄

据介绍，民歌学院成立后，将注重从民歌演唱、民歌创作、民歌表演、民歌传承、民歌历史研究、民歌采风、民歌发掘与记录、多声部民歌演唱等方面，进行专业化的研究与人才培养。同时，学院将以民歌为媒，讲好中国故事，服务“一带一路”建设。

“民族音乐文化是流淌在中华民族血液里的文化基因，我热爱民歌，喜欢唱民歌。民歌学院的成立为我们搭建了一个非常好的平台，今后我会更加注重系统化和专业化的学习，积极为传承和发扬中国民歌文化贡献力量。”广西民族大学艺术学院音乐学专业本科三年级学生李琳说。

同日，新时代民歌文化论坛在广西民族大学举行。范竞马、万山红、杨民康等中国知名音乐家、民歌艺术家、文化学者及民歌教育工作者，围绕“全球化背景下中国民歌的对外传播实践与策略”“少数民族地区艺术院校的民歌教学研究与实践”“新时代刘三姐歌谣文化的新认知”“广西及东南亚民歌研究”等主题展开学术研讨。(黄艳梅 唐蔚晴)

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