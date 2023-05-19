“来中国留学是正确的选择”，日前，新华社记者采访了部分在华留学的中亚学生，他们来中国学习不同的专业，了解感受中国的历史文化。他们的留学故事正是中国与中亚交流合作的缩影。

从孤身一人赴中国求学，到三口之家扎根中国

来自哈萨克斯坦的黛安娜·扎纳赫梅托夫（中文名吴双），目前在位于陕西杨凌示范区的西北农林科技大学攻读细胞生物学专业的硕士研究生。

从2017年首次来到中国开启留学之旅，到今年夏天即将硕士毕业，吴双感慨道：“从孤身一人来到中国求学，到现在组成三口之家在这里扎根，我收获了爱情，也找到了事业方向。现在回头看，觉得来中国是命中有福。”

吴双的爱人诺兰来自哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州，2018年来到西北农林科技大学攻读计算机专业博士学位。“如果不是在中国校园里相识相恋，我们可能很难走到一起。”2022年，吴双的女儿出生。今年年初，吴双和爱人带着女儿再次回到西北农林科技大学校园继续学业。

提及对中国生活的感触，“便利”是吴双反复提及的关键词。她表示，种类多样、物美价廉的中国商品和高效便捷的物流让很多哈萨克斯坦人成为“中国制造”的“铁粉”。足不出户购物点餐，外出消费无现金支付，种种生活便利让吴双爱上了在中国的生活。

留学过程中，吴双对汉语产生了浓厚兴趣，通过了汉语水平考试四级，不仅能够流利地用汉语交流，还能字正腔圆地唱中文流行歌曲。

即将毕业的吴双准备在杨凌示范区就业，中哈友好合作的广泛前景让她对在中国的发展充满期待。“希望中国和哈萨克斯坦有更多的合作，为我们创造更多在华工作机会。”她说。

回想6年前的选择，来中国留学选对了

25岁的卡莉达来自乌兹别克斯坦。2017年8月，卡莉达成为西安外国语大学汉语专业的学生，去年又考取了陕西师范大学的研究生。

6年前，高中毕业的她选择申请前往中国留学时，由于对中国不太了解，她的父亲并不同意。在西安留学生活了6年后，卡莉达对中国有了比较全面的认识。

谈及对中国的印象，卡莉达滔滔不绝：“高铁很快，快递很方便，网络很快很便宜，微信、支付宝很便捷，淘宝、拼多多等网购平台发达，在这些平台上，几乎什么都能买到。”

“从课堂上我学习了中国的历史文化，学校还开设了书法、太极拳、剪纸、茶艺等课程。”这些都让卡莉达感到十分有趣。

2022年6月，卡莉达通过了汉语水平考试六级。

“现在中国经济发展得特别好，我们国家也有不少中国企业。有很多朋友向我咨询来中国留学的事情，想学汉语的人也越来越多。回想起6年前的选择，真的没选错，我的家人也这么说。”卡莉达说。

想继续深造，用实实在在的疗效去推广中医

“针灸、刮痧、拔火罐，这几年在我的家乡越来越受欢迎，我们那里也新开了不少中医馆。”29岁的哈萨克斯坦留学生穆罕默德·柳什林说。

2015年，柳什林来到陕西中医药大学学习针灸推拿。通过8年的努力学习，他不仅掌握了针灸推拿等方面的专业知识和技能，也与中国老师结下了深厚的师徒情谊。

“在跟着导师出诊实习的时候，许多患者看我是‘洋面孔’，多少有些顾虑。但这么多年实习下来，我的技法越来越熟练，得到了不少患者的肯定。”他自豪地说，越是学习，越能感受到中医药的博大精深。

2021年，由中哈两国3家医院和大学联建的哈萨克斯坦西安国际中医诊疗康复中心在阿斯塔纳正式开诊，已累计接诊患者5000余人次。2022年12月，“中国-哈萨克斯坦传统医学中心”在阿斯塔纳挂牌成立，越来越多的外国患者与中医结缘。

“我正在申请到北京中医药大学攻读博士学位。我想继续深造，将来到哈萨克斯坦、到更多国家交流，用实实在在的疗效去推广中医。”柳什林说。

（据新华社电 记者许祖华 蔺 娟 张思洁）

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