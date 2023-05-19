人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

回到大山的汶川男孩帮果农卖光了“滞销果”（温情网事）

本报记者  李  贞
2023年05月19日09:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　“你们知不知道汶川的三宝是哪三宝？甜樱桃、香杏子、脆李子。”四川省汶川县的95后小伙子王光强，在直播间里热情地向粉丝介绍着家乡特产。

　　近日，央视新闻微信公众号发布报道，讲述了王光强从走出大山到重返大山创业的故事。

　　王光强的家乡位于岷山山脉深处的汶川县萝卜寨。2008年汶川大地震发生，距震中5公里的萝卜寨遭到严重破坏。

　　幸运的是，王光强一家四口安然无恙。不过，还有一个月就要小学毕业的王光强，被安置前往广东省广州市复课。

　　此前，11岁的王光强从未离开过大山，这让他既害怕又好奇。到广州之后，王光强的第一感觉就是：“山去哪了，怎么全是高楼？”这是他第一次坐火车，第一次看大海，第一次去科技馆……

　　一年后，王光强回到汶川，但广州的校园生活已经深深刻进了他的心里。他告诉自己，将来一定要走出去，到外面的城市看一看。

　　高中毕业后，王光强考上了四川电影电视学院。然而，学费增加了家里的负担。王光强抓紧时间，趁着假期，跟随母亲摆摊卖山货。每天早上6点背着货物出门，晚上10点之后才收摊回家。

　　毕业后，王光强决定返乡创业。2017年，四川省九寨沟县发生7.0级地震，农产品运输受阻，许多水果滞销。王光强跑到当地，帮助果农将九寨沟的西梅运出深山，送到甘肃省售卖。

　　2019年，王光强注册了电商直播账号，开始尝试直播带货。他首先上架了家乡特产牛肉干，第一次开播就吸引了一大波粉丝下单，光打包发货就用了整整3天。之后，他又将销售范围扩大到汶川大樱桃、青红脆李和糖心苹果等。

　　2021年，四川省黑水县青稞类食品滞销，王光强在电商平台卖出20多万份青稞类食品。之后，他又通过两场直播，帮助汶川县果农将滞销的30多万斤苹果全部卖出。他还用两场直播赚到的钱买了20吨农肥，免费送给当地果农，助力果树高产。

　　如今，王光强已经为家乡卖出上百万单农产品。他说：“我希望通过自己的努力，帮助更多的农户，把果子给带出去。也希望影响到身边更多年轻人，回到自己的家乡，建设自己的家乡。”

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部