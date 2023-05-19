本报记者 李 贞

“你们知不知道汶川的三宝是哪三宝？甜樱桃、香杏子、脆李子。”四川省汶川县的95后小伙子王光强，在直播间里热情地向粉丝介绍着家乡特产。

近日，央视新闻微信公众号发布报道，讲述了王光强从走出大山到重返大山创业的故事。

王光强的家乡位于岷山山脉深处的汶川县萝卜寨。2008年汶川大地震发生，距震中5公里的萝卜寨遭到严重破坏。

幸运的是，王光强一家四口安然无恙。不过，还有一个月就要小学毕业的王光强，被安置前往广东省广州市复课。

此前，11岁的王光强从未离开过大山，这让他既害怕又好奇。到广州之后，王光强的第一感觉就是：“山去哪了，怎么全是高楼？”这是他第一次坐火车，第一次看大海，第一次去科技馆……

一年后，王光强回到汶川，但广州的校园生活已经深深刻进了他的心里。他告诉自己，将来一定要走出去，到外面的城市看一看。

高中毕业后，王光强考上了四川电影电视学院。然而，学费增加了家里的负担。王光强抓紧时间，趁着假期，跟随母亲摆摊卖山货。每天早上6点背着货物出门，晚上10点之后才收摊回家。

毕业后，王光强决定返乡创业。2017年，四川省九寨沟县发生7.0级地震，农产品运输受阻，许多水果滞销。王光强跑到当地，帮助果农将九寨沟的西梅运出深山，送到甘肃省售卖。

2019年，王光强注册了电商直播账号，开始尝试直播带货。他首先上架了家乡特产牛肉干，第一次开播就吸引了一大波粉丝下单，光打包发货就用了整整3天。之后，他又将销售范围扩大到汶川大樱桃、青红脆李和糖心苹果等。

2021年，四川省黑水县青稞类食品滞销，王光强在电商平台卖出20多万份青稞类食品。之后，他又通过两场直播，帮助汶川县果农将滞销的30多万斤苹果全部卖出。他还用两场直播赚到的钱买了20吨农肥，免费送给当地果农，助力果树高产。

如今，王光强已经为家乡卖出上百万单农产品。他说：“我希望通过自己的努力，帮助更多的农户，把果子给带出去。也希望影响到身边更多年轻人，回到自己的家乡，建设自己的家乡。”

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