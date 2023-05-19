原标题：重拾附近：“搭子”社交是缓解孤独的解药吗

看似微不足道的“弱关系”已经被证明可以提升正面情绪，并降低人们患抑郁症的风险。

一次“开盲盒”式的陌生人聚会

这是一场陌生人之间的聚会，4个女生，3个男生。

90后汪志鹏是这场活动的组织者，在来到他的家中之前，7人中只有两人相互认识。这是一场什么样的聚会？他们会聊些什么？是什么让他们聚在一起？

95后女孩曲圆是这场陌生人聚会中的一位。这个“五一”假期，她没有被火爆全国的淄博烧烤吸引，没有挤去人山人海的景区留影，也没有选择年轻人时髦的户外活动。她在互联网社交平台上冲浪，最终锁定了一场开在离家不远处的读书会。

在北京，读书会活动很常见。有的举办于闹市街景处的商圈，有的则寻找僻静的咖啡馆或书店。饮料、茶水、三两茶点，年轻男女聚在一起讨论新潮的概念、热点八卦或是前沿观念。最关键的是，无论能否碰到志同道合的人，这都是一种打发悠长时间的便捷方式。

出发前，曲圆对这场举办在私人家中的读书会有点好奇，她形容这场聚会“有些像是在开盲盒”。

这段时间，“搭子”社交成为网络热词，频繁出现在大小词条与媒体报道中。“饭搭子”“旅游搭子”“运动搭子”“电影搭子”，在学校上课有“课搭子”，工作中有“摸鱼搭子”。从网络定义上来说，“搭子”是指因某一共同兴趣爱好或共同需求而结合成的社交关系。

具有匿名性与模糊性的“心理”社交距离，是吸引曲圆报名参加的主要原因。这种社交方式在满足她对“人”的好奇心外，更能让她找到一种相对舒适的交流方式。就像是“你可以快速了解这个人的人生，如果不主动联系，也不会再相互打扰了。”

与家庭成员和亲密朋友的紧密联系不同，心理学家和社会学家把这种关系称为“弱关系”或“边缘关系”。此前，《纽约时报》发表了一篇题为《尽管他们只是熟人，但他们对你很重要》的文章，表示这些看似微不足道的“弱关系”已被证明可以提升正面情绪，并降低人们患抑郁症的风险。“弱关系对我们的情绪和身体健康都很重要。”英国苏塞克斯大学的心理学家吉莉安·桑德斯特罗姆说。

在吉莉安·桑德斯特罗姆早期的研究中，她曾明确“弱关系”与年轻人心理健康的重要性。通过向本科学生和超过25岁的年轻人分发手持点击器的方式，她记录了被测试者几天内与同学或陌生人进行互动的数量。研究表明，与较少互动的人相比，拥有更多“弱关系”互动的人获得的幸福感与归属感程度更高。

回到这次读书会，聚会举办在汪志鹏的家中。暖色系的长沙发和几把露营椅摆成一个半圆形，北面靠墙处是一张不大不小的长桌。洗好的草莓、切成斜三角的菠萝、速食食品、糖果放在桌上。客厅的另一侧是一架高高的书柜，上面多是各类工具书籍。

汪志鹏个子不高，带有浓重的广东口音。曲圆一进门，就看到他忙得热火朝天，热情地招待大家换鞋，找位置坐下，吃水果。曲圆和朋友坐在靠门处的露营椅上，客厅伴有欢快的音乐，但也难掩紧绷的情绪蔓延开来。“我能感受到主持人很努力地在找话题，活络气氛，但大家都不认识，拘谨在所难免。”不过很快，在破冰环节，这群年轻人开始慢慢熟络。

几天后，当曲圆回忆这场读书会，记忆已不似当天那样清晰。警校读书的男同学略显拘谨，在做剧场演员的甜美女孩拥有绚丽的生活经历，两个在教育行业工作的都市男女是同行。曲圆承认，现在她勉强记得这几个人的模糊面孔，“这种社交方式不太能够交到维持联系的朋友，我也没有这种期待。”

实际上，基于情境去寻找“关系”的社交关系，最早可以追溯到19世纪末的德国柏林，那时城市中出现了很多小型沙龙。这种由工业阶层组成的交往，从最初家中私人空间延伸至公共空间的辩论、谈话。通过交流，更容易形成人与人之间的共情与理解，从具体的感触、共振中，找到生活的波动，形成与世界的联系。

不同于100多年前的19世纪，当代年轻人，为什么会有找“搭子”的强烈需求呢？

“搭子”使年轻人的社交圈变得更加简单

参加这次聚会前不久，曲圆离开了从业两年的影视行业。

辞职前，曲圆对工作中运行逻辑的混乱与低薪酬已经感到不满。影视行业看起来光鲜亮丽，从业人员也大多科班出身，是毕业于中戏、北电、中传等学校的艺术生。但实际上，多数人都是幕后为台前“明星”做嫁衣的影视民工。工资低，工作强度大，“我觉得自己坚持不下去了，这种工作没办法给我想要的生活状态”。

同行之间的“小圈子”文化，也让曲圆备感疲惫。按曲圆的话说，她是个不折不扣的“e”人（意思是指MBTI中的外向型人格），所以即便处于鱼龙混杂且环境浮躁的影视行业，她也能结识到关系不错的真心朋友。不过由于“行业内关系太复杂”，和同事做朋友，常常需要承担社交负担与维护成本。“很多人上班时就是点头之交，辞职后大家才真正熟起来。“

项目合作中同事间的互相推诿、“关系”占位主导的人际交往模式、缺乏深层次挖掘的剧本创作机制……可以说，浮躁的行业氛围与圈层社交文化是曲圆决意离开的深层原因。她知道“很多行业都是这样”，但仍渴望在行业内拥有国际化交流的机会，在与不同圈层人交往时获得思维认知上的延伸。

与熟人社交相反，陌生人社交则凸显了人际交往的快速与高效。年轻人可以在类似的活动中切断原有的社会链接，进行私人化的社交展示。曲圆直言，“我觉得这种更适合年轻人的生活方式，比较精准，也不容易产生什么纠缠。”

人类学家项飚认为，功利化是“陌生化”社交的一个缘起。保持这种距离，人们是安全的，不接触就没有摩擦。但这种功利化，并不意味利益或竞争关系，更主要是对人性的假设。在计算与分析中，将自己活生生地僵化成一个“功利主义者”，实际上也是一种自我保护机制。

究其原因，这和很多年轻人很难处理生活中的复杂情感有关。一旦人们对非功利的、重要的生活情感进行预期，就会处于某种不确定性之中。“所以在自我屏蔽、简化、僵化关系后，这个世界对他们来说会变得简单、可控制。”项飚说。

重拾附近，也是重拾生活本身

汪志鹏是陌生人活动的组织者，也是旁观者。“五一”假期，他组织过陌生人读书会、酒会、密室逃脱。读书会和酒会都办在他的家中，从发布活动信息到报名，几个小时便可吸引五六个陌生年轻人的参与。而设置在三里屯的密室逃脱则人数最多，“最初有百来人报名，后来到现场的也有80多个人。”

在汪志鹏看来，“距离”是年轻人找“搭子”的考虑因素之一。在汪志鹏与合伙人薛昱雯组织的活动中，最受欢迎的是“与附近的陌生人看电影”。活动开始前，汪志鹏会根据所处位置对参与活动的人进行两两分组配对。“很可能跟你一起看电影的就是你的邻居或同小区的人，这种感觉也挺奇妙的”。

还有一次，一个在附近上班的医生报名观影活动。那个医生因为平时工作忙、事情多，经常找不到人多聊两句。后来，他从观影体验谈到自己实验科研、手术压力，“整整说了两个小时，滔滔不绝。而且他以前还看过这部电影”。

此外，如果活动举办在三里屯、亮马桥等与使馆区相近的地方，还会吸引外籍友人的注意。“一个日本男孩来的时候还带了笔记本，我们边说他边做笔记学习中文。”还有一个美国外交官，“他说自己很难在本地找到合适的朋友，看这个有意思就来了”。

“搭子”社交以另一种方式，让年轻人找到了“最初500米”。项飙认为，处于原子化社会，人们应以“附近”为中心来认识世界。在附近这个生活场景中，让来自不同背景的个人不断相遇。“了解不同人群的不同观点，能让他在思考公共事务，不管是交通、垃圾分类，还是福利改革时，注意到不同的诉求。附近将带给人们他们原来不具备的观察能力。”

但也有人提出，快速高效的社交方式是否会再次加剧年轻人的生活节奏？从陌生人到友邻，乃至亲密关系，交流的深入是否也变得越来越困难？

“我觉得这样的社交也不是很轻松。”曲圆在结束采访时感叹。

（文中曲圆为化名）

（见习记者 李悦）

(责编：郝孟佳、孙竞)