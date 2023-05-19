原标题：激发职业教育改革发展新动能

科教融汇是国家创新体系建设的重要内容、职业教育类型特色的改革方向、技术技能人才培养的时代要求。职业教育身处生产第一线，既要为破解“卡脖子”问题培养更多高素质技术技能人才，又要在促进创新链和产业链精准对接中成为科技成果转化的“中试车间”，在服务国家创新驱动发展战略中贡献职教力量。

当前，我国高职院校“产学研”协同发展存在三方面问题。首先，教师科研定位不准、能力不强、转化不足；其次，在科研与教学融合方面，内容衔接不紧密、过程融合不充分、运行机制不健全；最后，在学生创新能力培养方面，面临人才培养定位不准、人才培养模式不新两个阻碍。

如何破解上述问题？答案在于找准“科”与“教”的契合点，升级人才培养能力、调整科研定位、深化研教融合，让科教融汇为职业教育改革发展提供新动能。

在人才培养方面，要适应技术发展和企业岗位能力跃迁要求，职业院校人才培养定位应从普通技术技能人才转向具有创新思维和能力的“现场工程师”，培养具有系统创新思维的复合型技术技能人才。

在科研定位方面，职业院校应立足地方经济特色，结合自身的研究力量，针对企业技术创新需求，开展以需求为导向的“立地式”科研，把论文写在田间车间，把课题立在行业企业，把成果用在生产一线和教书育人上。

在教研融合方面，高职院校必须探索建立教学促进科研、科研反哺教学的协同机制，化教学科研“两张皮”为“一条链”，实现人才培养与技术技能创新的良性互动，推进教学与科研的全方位融合。以日照职业技术学院的实践为例，学校扎根日照、服务日照，深入挖掘与高校和科研院所的合作空间，搭建技术技能创新服务平台和中试基地，探索推进技术联合攻关、人才协同培养，促进产业聚优成势，解决企业实际困难，服务学生成长成才。

学校的重点做法有三点。一是突破产业升级关键技术，在中试基地中做科研、育人才。二是解决生产一线实际困难，在企业实践中促创新、育团队。三是服务农业农村现代化建设，在田间地头中解民生、治学问。

如日照职业技术学院联合企业、科研院所，建设山东省海洋甲壳类资源综合利用工程技术研究中心，针对海洋生物产业发展的关键共性技术、关键问题开展联合攻关，其领衔开发的虾青素分子模式技术已达到先进水平；组建科技精英班，学生在中试基地开展科研实训，教师“做科研”，学生“学科研”，科研内容与教学内容深度融合、科研过程与教学过程有效衔接，推进学做研用一体化发展。

下一步，日照职业技术学院将继续立足人才培养，服务地方，坚持专业建设对标产业高端、科研组织对接企业需求，科教并重、以科促教、科教相长，塑造新优势、构建新生态、激发新动能。

肖 梅 日照职业技术学院党委书记

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