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“育训研用”助力“专精特新”企业腾飞

——“科教融汇 职业院校在行动”座谈会发言摘编

2023年05月19日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：“育训研用”助力“专精特新”企业腾飞

党的二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

我校坚持定向培养“专精特新”技术技能人才，与区域特色产业结成了牢不可破的命运共同体，探索“育训研用”产教融合、科教融汇之道，为高职院校高质量发展提供“顺德样式”。

顺德涂料具有完善的“研、产、供、销”产业链。我校围绕涂料涂层新材料等顺德特色优势产业，将专业群建在先进材料产业链上，构建了“新材料+”专业群布局，还与我国涂料产业共同发展，与地方专业镇对接，联合多家龙头企业建成广东涂料产业学院。

近年来，我校专业群课程实践项目瞄准核心技术攻关，用技术打破国外垄断。专业群推行“育训研用”模式，定向培养了大批人岗适配的技术技能人才。

“育训研用”模式里的“育”是指人才培养，“训”是指技能培训，“研”是指技术创新研发，“用”是指技术应用转化。

推行该模式以来，学校毕业生在粤港澳大湾区“专精特新”企业就业3000多人，获全国技术能手、国家级技能竞赛奖等荣誉500多人次……

校企建立“育训研用”实践教学项目库、教学资源库，创建层级化的实践教学体系，实施项目分级、导学团队分级，使学生在“学做—跟做—试做—创做”过程中增强技术创新能力。项目库里每年新增企业研发与技术服务项目100余个。

近5年来，专业群牵头国家创新团队协作共同体建设，牵头与参与国家级专业简介与标准研制，创建国家级教学创新团队、国家级公共服务示范平台。

此外，我校将科研实验室建设与实训基地建设并重发展，重点建设了先进电子信息新材料研究与应用开发实验室等10余个科研实验室平台，与行业龙头骨干企业联合共建省涂层材料工程技术研究中心、省公共实训中心、省级校外实践基地，共同建成省涂层材料产教融合创新平台。

未来，专业群将继续践行“育训研用”模式，为我国职教产教融合培养知行合一的技术技能人才提供范例，为众多本土企业向“专精特新”企业腾飞作出贡献。

杨小东 顺德职业技术学院副校长

(责编：郝孟佳、孙竞)

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