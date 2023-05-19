原标题：营造“以科促教”“科教相长”的良性氛围

科教融汇将使职业教育步入“科技+”的新发展路径。福建信息职业技术学院通过重构信息特色专业群体系，持续推动有组织科研活动，融汇“科”与“教”，为培养信息特色科创人才提供丰沃土壤。

数字时代需要的专业人才，不是单纯拥有技能和技巧的人，他们还需要具备两种重要的素质：一是创造性地工作，二是有职业操守和责任感。

我认为，要培养具备人工智能基本素养的人才，要从科教融汇理念出发，建立全新的人才培养模式，进行专业升级改造，重构课程体系；还需要不断更新教学观念,以打造匠心精神作为培养专业人才的出发点和落脚点；此外，还得增强专业人员的科学素养、人文素养,从各方面支持培养目标的实现。

如何推进科教融汇？福建信息职业技术学院围绕“信息、智能”特色，明晰以智能化为中心的专业集群发展思路，打造新一代信息技术专业集群。

学校联合高新技术企业开展科研工作，将企业的前沿技术、项目、案例等资源整合到课程体系中，促进教学素材更新、教学媒体与工具开发，提高学生适应数字化时代的学习能力，并按照数字经济岗位对学生能力的要求重构课程内容体系。

学校采取了组建跨院系、跨专业、跨校企混编科教创新团队，选派教师下企业挂职锻炼等举措，定期组织线上线下相结合的集中培训活动，提升团队科研素养。

在为科研创新提供强劲动能方面，学校聚焦制度保障、队伍建设、成果转化、科技赋能，推动有组织的科研活动。其中如何实现科研“反哺”教育，需要教师、学生和科研人员的共同努力。

对于教师，我们要将科学研究融入教师成长全过程，通过选派教师到科研机构、高精尖企业挂职锻炼，参与科研项目和技术改革，提升教师的科研意识和实践能力。

对于学生，学校在每年的职教周开展科技技能竞赛，将科技创新融入教学环节，培养学生的科研素养和研究兴趣；引导学生参与到具体科研项目中来，在创新创业教育和实践教学活动中全面提高能力。

此外，职业院校也应注重对科研资源的管理。要组建标准研制与资源建设团队，促进职业院校办学、产业转型升级和行业企业职业岗位的无缝对接。

凭借以上举措，我们能够提升技术技能型人才培养的精准度，营造出“以科促教”“科教相长”的良性氛围。

职业院校应当积极倡导科教融汇的育人理念，充分挖掘科研育人资源和科研育人力量，把科研创新资源转化为高质量育人资源，把科研创新优势转化为育人优势，积极探索科研育人新路径，以高水平科研支撑高质量复合型创新人才培养。

江吉彬 福建信息职业技术学院校长

(责编：郝孟佳、孙竞)