原标题：为农机生产自主创新夯实基础

烟草是我国极具特色的经济作物，许昌素有“烟叶王国”之称。随着数字化时代的到来，自动化、智能化成了烟农的新追求。

如何解决烟草生产各环节机械化种植程度低、保苗率低、移栽均匀度差、存活率低等问题，是发展烟草种植产业绕不开的课题。

近年来，许昌职业技术学院与多家企业密切合作，瞄准烟草生产的农机智能设备领域，陆续搭建起一批农业机械装备技术科研平台。

2003年，学校创建了第一批校级工程技术研究中心；2005年成立了许昌市工程技术研究中心，2021年顺利升级为省级工程技术研究中心。一系列科创平台的搭建及培育机制的持续优化，为提高当地农机生产的自主创新能力奠定了坚实基础。

为保障平台有效运行，源源不断产出成果，许昌职业技术学院采用了“固定岗+流动岗”模式，鼓励一大批在烟草农机研发与推广、标准制订、资格认证等方面具有较高影响力和知名度的教师骨干、行业专家参与中心研发工作，在校企合作中打造出一支高水平的科研创新团队。

作为科技创新团队的带头人，学校机电与汽车工程学院张传斌教授带领一批年轻教师行走田间地头，历时14年，完成了“烟草生产全程机械化”项目。该项目先后研发出了烟叶播种机、烟田施肥起垄机、烟叶挖坑机、山地移栽机等32种烟草机械和农机具，填补了行业空白。其中，张传斌团队研发的核心设备——“烟草自走式井窖移栽机”耗时7年，设计方案经历6次迭代，最终于2020年完成研制并投入批量生产。

为培养更多高素质技术技能型人才，学校还采取以“研”拓服务、以“训”提质量、以“创”促素质的路径，立足于中小微企业的应用研发实际，将专业教学内容和企业发展需求有效对接，提高研发过程中学生的参与度。同时，学校实施“学徒制”培养，加大学生到合作企业实习实训力度，在合作企业建立教师入企工作站，不断提升青年教师教学水平。学校还以科技研发为引领，带动师生开展一系列创新创业大赛，增强了教师服务产业能力和学生创新实践能力。

党的二十大报告提出，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。乡村产业振兴离不开农业机械的现代化。许昌职业技术学院发挥自身技术和科研优势，坚持校企协同，以现代农机装备协同创新为切入点，切实助力乡村振兴，探索出了一条行之有效的科教融汇路径。

郭玉萍 许昌职业技术学院党委委员、副院长

(责编：郝孟佳、孙竞)