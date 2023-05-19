原标题：探索“双主体两融合多通道”育人模式

党的二十大报告强调，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。这是新时代新征程深化现代职业教育体系建设改革的重大战略举措。

无锡职业技术学院认真贯彻落实这一重要精神，围绕智能制造特色，始终坚持技术引领、并跑产业，深化产教融合、科教融汇，为技能型社会建设输送更多能工巧匠、大国工匠，助力地方经济高质量发展。

在坚持科教融汇、深化人才培养模式改革方面，学校的首要举措是提升专业群品质。

学校围绕无锡地区经济转型升级需求，服务机电产品智能制造，开设与装备制造业和战略性新兴产业相适应的专业54个。学校还主持制定智能制造领域国家标准和专业教学标准，打造以数控技术、物联网应用技术等7个专业群为主体的智能制造专业集群，形成了“三集统筹、双标同步”专业集群模式。

另一项重要举措是校企共建产业学院，发挥企业主体办学作用。学校不断创新改革人才培养模式，瞄准地方先进产业集群，围绕国家战略性新兴产业，与多家知名企业共建7大现代特色产业学院，且联合行业领军企业共建“数字化设计与制造专精特新”产业学院。

当前，无锡职业技术学院在人才培养方面取得了显著成效，2022届毕业生双证率100%，高技能证书获取率达20.28%，专业复合型人才比例超70%，创新创业型人才比例达15%，探索创新了“双主体两融合多通道”人才培养模式。

在先进制造业“智改数转”背景下，企业对创新复合型技术技能人才有着十分迫切的需求。与此同时，我国高职毕业生就业存在核心竞争力不足、就业服务体系不够健全等问题。为破解困局，学校广泛开展“党建+”“访企拓岗”活动，牵头成立苏锡常都市圈职业教育党建联盟，多措并举服务学生高质量就业。如学校与企业联合设立了“校企党建联盟”，将“样板支部”的党旗插在企业生产一线，通过强化思想政治教育、转变学生就业观念、完善就业服务体系，促进毕业生高质量就业。

多年来，学校对标长三角区域现代产业需求，持续深化产教融合、科教融汇改革创新，聚焦智能制造关键技术领域，还建成了智能制造工程中心，形成了契合区域产业发展的产教融合集成平台建设模式。

学校大力推进“岗课赛证研”综合育人改革，探索出了“技术引领、并跑产业、科教融汇”的职业教育办学模式，也为众多中小微企业转型升级贡献了智慧和力量。

吴慧媛 无锡职业技术学院党委委员、副院长

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