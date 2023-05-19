原标题：“校企互哺”促进航空产业转型升级

科教融汇是指科学与技术同教育融合交汇。“科”“教”不分家，重点在“融”，结果是“汇”，要把科技革新与立德树人紧密结合起来，融汇成一股磅礴力量，助力国家现代化建设。

西安航空职业技术学院地处国家航空产业基地核心区，坚持与航空产业基地同呼吸、共命运，按照“区域规划一张图、集群发展一盘棋、融合发展一股劲”的整体思路，主动融入国家战略。

按照对接产业高端和高端产业的原则，学校与多家企业共建产业学院8个，搭建多元主体共建共管共享的产业学院新模式。

学校的主要做法是搭建“产学研用”校企合作平台，在人才培养中实施生产项目化、模块化的教学。同时，学校依靠其区域优势和人才优势，广泛开展技术推广和培训，目标是将学校打造成为企业在西部地区的技术推广中心和人才培训中心，其中教师就是校企产业学院的技术推广者和技术培训者。

学校采取建立信息交流平台、开展人才需求调查、推进校企合作、建立专业指导委员会等手段，培养适合产业发展的有用人才。

学校与西安航空产业基地联合成立培训学院，打破院校与政府、企业及同类院校之间的技术、人才、信息壁垒，强化校企在员工及项目培训、学生实训、技术研发、人才流通等方面的合作。

学校还成立西安航基职晟科技有限公司，按照“市场化运行、企业化运作、教学化服务”的原则，加快推进学校科研成果孵化、转化，并在科研管理制度方面出台多项文件，保障学校科研成果落地转化。

学校高度重视技术服务和教育教学融合发展，将企业技术服务内容及时转化为教学模块。校企协同带领学生参与企业技术改造，对接技术服务与育人过程，推行“企业引导、教师主导、学生学徒辅导”的模式。校企联合解决企业技术难题的过程，就是培养高端技术技能型人才的过程。

学校把企业新技术及时引入课堂教学，促进教学改革。在相关成果的支撑下，学校教师获得教学能力比赛国家奖项8项，获得“互联网+”“挑战杯”等创新创业大赛国家奖项13项，获得全国职业院校技能大赛国家级奖项51项……

学校按照企业岗位要求，通过“岗位分工—任务分解—理论分析—素质融合”四步骤开发课程，按照“依岗定课”的原则重构了课程内容。

以我校测绘专业为例，教师团队将典型任务分解成了4个知识领域、35个教学单元、231个技能模块，开发了《控制测量》等20门项目化课程，相关成果获得国家级奖项。

学校出台这些举措，目的就是助推航空产业迭代升级，深入推进科教融汇，让技术服务与教学内容互哺共促，促进产业链、教育链、人才链和创新链协同发展，打造航空产业转型升级的新引擎。

张敏华 西安航空职业技术学院校长

(责编：郝孟佳、孙竞)