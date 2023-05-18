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海南中学校长王宏：百年海中为党育人、为国育才责无旁贷

2023年05月18日10:05 | 来源：人民网－海南频道
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原标题：海南中学校长王宏：百年海中为党育人、为国育才责无旁贷

　　人民网海口5月18日电（记者 毛雷）“这或许是给海南中学百年华诞最好的礼物。”今年五一前夕，好消息传来——海南中学党委书记、校长王宏荣获全国五一劳动奖章。

　　作为海南基础教育的领头羊之一，百年名校海南中学，将如何在自贸港时代再建新功？将如何破解当前基础教育的“内卷”难题？将如何在新的百年“再出发”？带着这些问题，人民网记者专访了全国五一劳动奖章获得者、海南中学党委书记、校长王宏。一个个“海中故事”从他口中娓娓道来。

　　荣誉属于所有“海中人”

　　“我们把所有的海中毕业生和在校师生都称为‘海中人’，我觉得这项荣誉应该属于所有‘海中人’。”在王宏看来，全国五一劳动奖章这项荣誉，是对海南中学百年文化积淀和传承最好的认可。

　　王宏认为，“海中人”尽心竭力地耕耘，无非就是三件事：培养良好的行为习惯、提高教师的素质和能力、提倡以师生为本的服务管理模式。

　　“我们着力培养孩子良好的习惯，良好的习惯逐步固化成素养。会让孩子们终身受益。”王宏说。

　　而对于“好老师”的标准，王宏也有着自己的定义。

　　“在努力打造中国式现代化的今天，要看老师能否有正确的教育观，正确的学生观。好老师能做到为党育人、为国育才，能培养出优秀的社会主义建设者和接班人。”王宏说。

　　第三件事是管理，王宏表示：“让老师学生和家长最满意的服务，就是最高质量的管理。”

　　在管理方面，王宏始终坚持“把钱花在离老师和学生最近的地方”，比如说学生宿舍、食堂、运动场和教学设备等。同时，“要把努力用在离学生和老师最近的地方”。

　　“我们校领导都在一线教学，就是要让老师们感受到这种身先士卒的氛围，也让孩子们感受到书山有路勤为径的状态。”王宏说，通过做好这三件事，海南中学有信心和有能力为海南自贸港建设、为国家建设乃至世界发展培养出更多优秀的学生。

　　“自贸港建设要求我们更加努力”

　　自贸港建设，给海南带来了千载难逢的发展机遇，之于海南中学，亦如此。

　　王宏最直观的感受，来自和同学们的交流。

　　“以前我们不少的学生，高三毕业后考大学，更多的同学或者留在北京、上海等大城市，或者直接出国，少部分回到海南。但自从海南自贸港建设开始之后，他们在跟我沟通时就会说，大学毕业以后都愿意回来为海南自贸港建设贡献的自己智慧和才华。”王宏说。

　　为了让孩子们对于海南自贸港有更为深刻的认识，让他们知道自己以后回来“能干什么”，海南中学还开设了特别有针对性的实践活动。

　　“我们每学期都会组织大量的学生参与社会实践活动。”王宏说，这些社会实践活动的设计都是很有针对性的，比如到文昌卫星发射中心了解航天发射的知识，到热带海洋学院观看热带海洋最新的研究成果，到南繁感受种子的重要性等等。“我们也会和海南省科协、海南大学做一些沟通和互动，丰富我们的社会实践。”

　　之所以这么做，在王宏看来，因为“离开了实践的理论肯定是空洞的”。通过这些丰富多彩的社会实践活动，海中学子对社会有了更好的认识，同时也让孩子们对自己未来发展寻找方向，让孩子们感受到，海南自贸港可以为他们提供施展才华的舞台。

　　“海南自贸港建设给我们带来了机遇和挑战，海中师生心态方面发生了积极变化，大家共同的心声是海中教师要更加努力，为自贸港建设培养更多更好的人才。”王宏说。

　　多元素整合做好“大思政课”

　　“思政课如果光靠政治老师一个人，是绝对不行的，一定是各方面整合在一起的‘大思政课’。”王宏认为，某种程度上，学校教育所有的方面都是思政教育，思政教育一定要明确一个目标，那就是为党育人、为国育才，这一点，海南中学责无旁贷。

　　只有明确了这样的目标，思政课才能上好。

　　在海南中学，针对初一新生的平稳过渡，学生生涯发展指导中心的老师、政治老师、班主任会针对学生的心理变化的特点共同备课，时刻提醒孩子们如何尽快适应初中生活。

　　同时，不断加强团组织建设，通过对共青团知识学习和开展丰富多彩的活动，不断强化正确的价值观，让孩子养成良好的行为习惯和逐步形成正确的世界观、人生观和价值观。

　　王宏自称是陪伴孩子们成长的“老书童”。“在我心里老师和学生最重要，而且我会认真去善待每一个老师和每一个学生，我认为，在一个合格校长的头脑当中，不应该有不好的老师，也不应该有不好的学生。”王宏说。

　　另一方面，这些思政课如果只是通过简单的说教，是无法达到效果的，一定是通过灵活多样的活动体现出来的。比如海中最近的戏剧节，让孩子们通过表演的形式，回顾抗日战争、解放战争期间的历史事件，感受那个时代党的先进理念和思想。

　　所以，在王宏的党课中，他用大量的实例和论断，讲述了党和国家给孩子们带来了什么，回答了“为什么我们在中国很幸福”的问题，润物细无声般将感恩之心传递给孩子们。

　　走好教育内涵发展这条路，破解“内卷”难题

　　如今，基础教育的“内卷”成为困扰不少学生、家长甚至老师的难题。“大家好像都冲着那点分数去了，老师们加班加点，学生们深陷‘题海’，其他的都不要了。”王宏说，这些在他看来就属于“伪教育”。

　　那么，如何破解“内卷”难题？王宏认为，那就是走好教育内涵发展这条路。

　　所谓教育内涵发展，就是通过源动力带动教育发展。王宏说，首先要学生明确自己的目标，知道自己未来要什么？这是一个人的目标。其次，学生逐步养成良好的生活和学习习惯，第三是专业素养和师德修养高的老师与学生共同成长，在这样三个条件下，孩子的成绩绝不会差。

　　因此，海南中学强调“会做人，会学习、会做事、会生活”，提倡在课堂上认真听讲，在课后高效地完成作业。而“双减”不仅在初中实行，更是拓展到高中。

　　“海南中学现在努力走教育的内涵发展这条路，使得这种‘卷’的现象变得越来越弱。包括我们对老师也是这样，我们更强调对一个备课组、年级组等集体进行表彰和奖励，这样才能集大家的智慧，在平时的学校工作中，我们会集家长、学生、老师共同的智慧，不断不优化工作策略，提升教育质量，让我们的孩子变得越来越好。”王宏说。

　　每当和校友交流的时候，王宏都会问对方，母校给其留下印象最深刻的是什么？

　　“这些答案我们都有汇集和整理，将来我们要编成一本小册子。”王宏说，在校期间，那些让校友印象深刻又对其发展有很大帮助的，就是海中要坚持的；那些让校友留下遗憾的，就是海中要改进的。

　　百年海中“再出发”

　　赓续百年初心，逐梦教育新程。

　　今年，海南中学迎来建校百年华诞，如何庆祝？如何总结？王宏也有着自己的思考。

　　“我们也提出几个关键词，继往开来、守正创新，但是最终还要聚焦我们一直讲的4个字，就是追求卓越。”王宏说，海南中学百年文化积淀，一直倡导每个孩子能够“行为自觉，学习自主，心灵自由”。

　　对于百年校庆的安排，王宏透露，大体上分为对外和对内两部分。

　　对外主要以形式丰富多样的文体活动为主，包括举办校庆庆典、文艺晚会、专家论坛、校长论坛、教师论坛、校友论坛、教育教学成果展等，集中展现海中辉煌的办学历史，呈现学校师生员工和校友不畏艰难困苦、锐意创新的精神风貌和优良校园文化。

　　对内则注重梳理和总结，总结百年来的办学经验，通过反思来寻找新的增长点和提升空间，在新的百年再出发，创造海南中学的新辉煌。

　　“希望我们能够为海南自贸港培养更多优秀的人才，希望未来的海南中学毕业生，无论是在学术上，还是在其他方面，都能够为社会作出更大的贡献。”王宏说。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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