人民网北京5月16日电 今天，北京交通大学、北京邮电大学、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、对外经济贸易大学、北京中医药大学七所北京高校在北京交通大学举办高考招生政策新闻发布会，发布七校高考招生信息，全面解读了七校办学特色、优势专业、招生录取政策以及招生咨询活动方案等。

北京交通大学专业特色鲜明，2023年，北交大詹天佑“3+5”本博直升试点班将继续高考直接招生，新增6个招生专业和4个双学士学位招生项目，并在高考改革省区普通类专业录取实施零调剂。

作为国内的信息科技学科强校，北京邮电大学2023年招生计划总数为3830人，并新增集成电路设计与集成系统和数字媒体技术（中外合作办学）两个招生专业。据介绍，未来学院本硕博贯通培养实验班“元班”增加招生计划100人，并且面向绝大多数省份招生，“计算机科学”拔尖学生培养基地也将实施本硕博贯通培养。

“三变、三不变”是北京科技大学2023年的招生要点：一是坚持精品化办学思路不变，实行本硕贯通培养理念，新增本博贯通班等多个精英人才培养项目；二是继续加强优势学科专业建设不变，新增多个人工智能交叉专业；三是继续实行宽松的转专业政策不变，允许大类分流后大类内申请转专业。

北京化工大学坚持“普遍成才，追求卓越”的人才培养理念，成立宏德书院，着力培养拔尖创新人才，设有4个双学士学位招生专业，新增3个本科专业，6个专业开设卓越工程师实验班，选拔成立20余个学科交叉班。

北京林业大学2023年招生计划总数为3443人，并将在部分省份增加招生计划。专业设置上，学校新增“国家公园建设与管理”专业，为国家生态文明建设战略服务；2023年起，“梁希实验班”专业增加至7个，所有“梁希实验班”均主要通过高考招生。

对外经济贸易大学2023年金融学大类招生不限考科目，并新增数字经济、供应链管理（与金融双学位）专业和多个小语种与国际贸易双学士学位项目，在本科普通批次还设有附条件零调剂和保志愿政策。

作为以中医药学为主干学科的全国重点大学，北京中医药大学开设16个本科专业，创建了以“岐黄国医”为代表的长学制教育体系，探索“中医+”“+中医”“中西医结合”多学科交叉复合型拔尖创新人才培养新模式，聚焦人才培养全程。

随后，七校招办负责人在现场就考生和家长关注的大类招生、拔尖人才培养、招生计划、招生录取等问题进行了解答，为广大考生家长提供了丰富、有效的招考信息和更加便捷的咨询服务。（孙竞、实习生余睿婕）

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(责编：郝孟佳、熊旭)