记者5月11日从教育部获悉，教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，要求中小学校要结合相关课程开展心理健康教育，中等职业学校按规定开足思想政治课“心理健康与职业生涯”模块学时，高等职业学校按规定将心理健康教育等课程列为公共基础必修或限定选修课，普通高校要开设心理健康必修课。

行动计划指出，要发挥体育调节情绪、疏解压力作用，实施学校体育固本行动，开齐开足上好体育与健康课，支持学校全覆盖、高质量开展体育课后服务，着力保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。

行动计划要求，要配齐心理健康教师。其中，高校按师生比例不低于1：4000配备专职心理健康教育教师，且每校至少配备2名。中小学每校至少配备1名专（兼）职心理健康教育教师，鼓励配备具有心理学专业背景的专职心理健康教育教师。建立心理健康教育教师教研制度，县级教研机构配备心理教研员。

根据行动计划，到2025年，我国配备专（兼）职心理健康教育教师的学校比例要达到95%，开展心理健康教育的家庭教育指导服务站点比例要达到60%。（记者王鹏、杨湛菲）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)