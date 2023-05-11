人民网北京5月11日电 由北京师范大学教育学部、教育科学出版社主办的主体教育40年反思与建构学术研讨会日前召开。来自多所高校、科研机构、出版单位的两百余名专家围绕主体教育的发展历程、理论反思、实践路径、未来走向等核心议题，展开深入的交流和探讨。

北京师范大学教授裴娣娜在题为《中国主体教育的理论反思与现实构建》的演讲中指出，主体教育反思与构建包括三个关键：一是通过“十年迈一步”的阶段性发展，逐步完成了教育主体实践范式的整体构建；二是形成基于变革性实践的中国主体教育的结构性存在、文化性存在和实践性存在三种存在形态，并构建了以“区域教育主体功能区决策力”“学校群体主体的领导力”和“学生个体主体的学习力”为特征的中国教育主体“三力模型”；三是推进中国基础教育实践范式构建，包含构建区域教育发展的实践模型、探索创新视野下学校高质量发展的思路和举措以及研究方法论的创新。

中国教育科学研究院副院长刘贵华指出，要做到自主，应该推进主体教育的中国化、时代化，回归主体教育的本真性，夯实主体教育的实践性，彰显主体教育的生态性。清华大学教育研究院院长石中英认为，目前教育学界对主体性的认识深受哲学界的影响，重视主体性在教育应用场景中的功能特征，期待未来可以从多学科视角来审视学生的主体地位、权利及主体性形成机制问题。四川省教育科学研究院研究员周林强调，应关注主体教育中关于“对象性”的几个理论要点，包括人的主体性、对象性关系以及学习活动中的对象性要素。

平行论坛上，各学校代表分享了各自在主体教育引领下的办学实践探索。大家表示，主体教育具有强烈的实践性和开放性，主体性教育思想已成为学校教育创新发展的改革力。

四川师范大学教育科学学院院长李松林表示，目前素养导向的课堂要以学生作为实践主体地位，应重视实践的重要作用和问题情境的重要价值。北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心教授李小红认为，主体教育研究是在实践中解决实际教育问题的研究，不同的区域、不同的教师，在实践过程中都创建着主体教育生动的实践样态。主体教育研究在实践中不断建构与生长，在基础教育高质量发展中也发挥着较大的示范与引领作用。

研讨会上还发布了主体教育研究成果《变革性实践与中国基础教育的未来发展》英文版。（孙竞、实习生余睿婕）

(责编：孙竞、熊旭)