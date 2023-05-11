人民网北京5月11日电 8日，新时代中小学学科领军教师示范性培训（2023—2024年，简称领军教师培训）举行联合开班活动，正式启动为期2年的领军教师培养工作。

活动采用线上线下相结合的方式，在北京师范大学设主会场，在北京大学、清华大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学设分会场，1154位学科领军教师培养对象、8家培养单位的负责人和专家等参加。

开班活动现场。校方供图

据介绍，领军教师培训聚焦“培养造就数以十万计的卓越教师”目标任务，旨在完善中小学教师队伍梯次发展体系，重点培养一大批在学科领域内具有示范引领作用的卓越教师，为教育家型教师培养后备军和预备队，支撑新时代基础教育高质量发展。

教育部教师工作司司长任友群指出，领军教师培训要聚焦核心能力素养，培养造就新时代卓越教师；要探索构建跨学科领域的培训模式，提升领军教师培养质量；各级教育行政部门要建立领军教师培养可持续发展机制，“选、育、用、管”有机融合，搭建教师梯次成长体系。

“师范院校是培育‘大国良师’的重要力量，也是强师强教的动力引擎。”北京师范大学校长马骏表示，领军教师培训是一项创新性的、具有重要意义的国家级教师培训。北师大将与各兄弟高校一道，充分发挥各自中小学教师培养单位的特色优势，创新方式方法，加强交流合作，精心组织好、开展好示范性培训活动。

开班活动后，北京师范大学资深教授顾明远作了主题为“基础教育迈向教育现代化新征程”的主旨报告，清华大学附属小学校长窦桂梅、教育部“双名计划”培养对象李百艳分别作主题报告，激励引导参训学员争做在基础教育领域有广泛示范引领作用的卓越教师。（孙竞、实习生余睿婕）

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