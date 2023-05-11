周成刚

近年来，用人单位对应聘者的学历要求逐渐增高。一些专科毕业生想要出国留学，不仅可以提升学历，获得更广的就业机会，还能借此机会出去走走，拓宽视野。国内专科学生可以申请出国读硕士吗？答案是肯定的。

专科生申请海外硕士，一般有两种方式。其一，是先专升本，再申请就读硕士课程。例如英国的部分高校会面向三年制大专或本科无学位的学生提供TOP-UP课程。学生可以凭借优异的成绩和符合要求的语言成绩进行申请，插读英国本科的最后一年课程，通过后就可以拿到本科学位。如果还有继续深造意愿的话，学生可以再进行硕士申请。先把本科的课程补齐，拿到本科学历，进而再选择是否继续深造，一步一个脚印，把自己的学术之路踩稳踏实，这对很多希望弥补本科学历的学生来说，是个扎实的选择。

其二，通过硕士预科课程后就读正式的学位课程。这种途径比较常见，目前许多院校让专科学生以此方式申请就读。例如澳大利亚和新西兰的大部分院校，采用“预科+硕士课程”的培养模式。这些高校开设预科课程主要为了帮助学生进一步提高语言水平，适应海外学习和生活，使他们能够更好地适应硕士课程的难度和节奏。学生通过了预科课程后，能够有效衔接硕士课程，进而获得研究生学历。

一些高校的硕士项目会允许专科生直接申请，不过此类项目非常少，会对申请学生过去的专业课程及工作经验有不少的限制和要求。

在很多国家的教育体制里，除了高中、本科和研究生学历以外，还有一些其它的学历等级。如澳大利亚的学历等级框架（Australian Qualifications Framework）中，在高中和本科之间的学历等级中，就有Certificate、Diploma等学历等级。而在本科和研究生之间，则还有Graduate Certificate，Graduate Diploma这两个学历。许多院校为不同程度学历背景的学生开通了升学通道，不论是否是外国学生，都可以通过相应项目满足对学历提升的需求，专科生也有升学渠道的多样选择。

“专升硕”看似只是学历的提升，但更重要的是，在获得学历的过程中学生付出了努力，收获了知识，眼界得以拓宽，生命体验得到丰富，这些经历能让大专生们在学成回国后，获得更好的职业发展机会，凭借这股不断学习和探索的精神走向更广阔的舞台。

(责编：郝孟佳、孙竞)