本报记者 周姝芸

杨佳霖在学校音乐会时演出弹奏。

受访者供图

杨佳霖教中丹混血小朋友学钢琴。

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开栏的话

有这样一群中国留学生，他们热爱音乐，赴国外学习相关专业。在国外学音乐是什么体验？学子有哪些演出机会？本版即日起推出“在海外学音乐”系列报道，讲述在不同国家学音乐的留学生故事。

丹麦是一个富有音乐文化传统的国家。其中，丹麦皇家音乐学院和奥尔胡斯皇家音乐学院是丹麦音乐学院的璀璨双星，提供世界一流的音乐教育，吸引各国学子前往学习。

杨佳霖本科毕业后以优异的成绩被丹麦皇家音乐学院钢琴专业录取，并获得校长奖学金，开始了在当地的学习生活。除了在课堂上提升钢琴演奏技能，杨佳霖也在丹麦用琴声讲述中国故事。

被优质音乐资源吸引

杨佳霖4岁时开始学习钢琴，一路求学后他如愿以偿收到了丹麦皇家音乐学院的录取信。杨佳霖说：“在国内上学时，我曾聆听过丹麦皇家音乐学院钢琴系一位知名教授的音乐会，当时我就被深深打动了！申请留学时，我毅然选择师从这位教授。在我看来，我的导师对音乐有深刻独到的理解，他富有张力的演奏吸引我来学习。”

丹麦皇家音乐学院是欧洲顶尖音乐学院之一，其古典音乐教学享誉世界，培养出了许多知名音乐人才，学校优质的教学资源为音乐学子提供了不少宝贵的机会。

“学院有广泛的国际合作网络，每年都会邀请世界一流的国际音乐家和作曲家举办高质量的‘大师班’，帮助学生深入了解全球古典音乐领域。”杨佳霖介绍道，“‘大师班’通常由相关专业的优秀学生代表参加，同时向公众开放观摩的机会。学生在课上弹奏曲目，接受老师指导，可近距离观看老师示范。我曾参加过来自维也纳音乐与表演艺术大学、英国皇家音乐学院教授的‘大师班’，受益匪浅。”

值得一提的是，丹麦皇家音乐学院的音乐氛围很浓，为许多乐器设立了对应的“音乐日”，比如“钢琴日”“小提琴日”等。杨佳霖说：“以管风琴日为例，当天，学校所有管风琴教室会敞开大门，欢迎管风琴业余爱好者去参观学习。观众可以倾听学生演奏、了解管风琴音乐家的故事等，和老师度过有趣的一天。”

在专业领域不断精进

在丹麦的音乐课堂上有什么体验？杨佳霖说，学校的课程设置很丰富，同学们来自各个国家。“我除了文化课、独奏课外，还有和同学合作的重奏课。重奏的每个声部由一人演奏，我所在的小组是三重奏，我弹奏钢琴，一名匈牙利同学演奏单簧管，另一名美国同学演奏巴松。”杨佳霖说。

重奏课让杨佳霖对专业学习有了更深入的理解。他解释道：“重奏和独奏有较大差别，若要将曲目演奏流畅，就需要和组员配合默契。在学习聆听其他乐器时，我感到自身专业技能也有了进步。后来，在全丹学联举办的首届文化艺术节活动中，我动员组员参与，一同演奏了《春节序曲》。节目获得的反响很不错，让更多人感受到了中国音乐的魅力，我也在排练、协调中摸索如何将不同乐器融合在一起。”

在日积月累的练习中，杨佳霖除了磨练技能，也在积累上台表演的经验。他说：“在日常课程外，学院每月为学生安排音乐会表演，用以检验学生这一个月来的学习成果，培养我们成为专业的演奏者。音乐表演不仅需要娴熟的技巧，还需要良好的心理素质。由于大多数时候在琴房练习，学生到了登台表演时容易紧张，而多参加音乐会可以积累上台经验，有助于演出时全身心投入音乐。”

用琴声促进文化交流

丹麦皇家音乐学院为钢琴系的学生设置了钢琴教育课，杨佳霖很感兴趣，他想了解北欧的钢琴教育理念。“总体而言，北欧的钢琴教学注重启发学生，鼓励表达个性。通常老师认为学生演奏时要整体把握音乐风格，而在局部可以展现个人对曲目的理解，不必追求人人一致，包容性较强。”

“我的教授对中国文化很有研究，上课时他能从中西文化角度给学生灵感。”杨佳霖说，“有一次上课，教授谈到一首曲子需要展现‘平静’的意境，他便引用了中文里的‘禅意’‘悟道’，我一下就领悟到他想表达的意思，找到了弹奏曲目的状态。”

在机缘巧合下，一些定居丹麦的中国家庭找到了杨佳霖，希望他利用课余时间教授孩子钢琴。就这样，杨佳霖开始了在丹麦的钢琴教学，其中一名中丹混血小朋友钢琴令他印象深刻。“她的中文还不太流利，刚开始我和她交流需要她的妈妈翻译。随着教学逐渐步入正轨，我发现音乐的交流可以超出国别、语种的限制，不需要多加叙述就能互相明白对方。”杨佳霖说。

在丹麦哥本哈根中国文化中心，有一架由基金会捐赠的斯坦威大钢琴，杨佳霖收到相关负责人的邀请，用这架钢琴给文化中心的孩子们上公益课。杨佳霖说：“那里的孩子大多数是钢琴初学者，我给他们上一些趣味启蒙课，激发学习兴趣，比如教他们认识五线谱，讲一些乐理基础知识等。还记得公益课结束后，我受到了家长们的认可，特别开心。希望我能利用自己的所学专业，为两国文化交流多做一些事。”

(责编：郝孟佳、孙竞)